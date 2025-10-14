La escritora canadiense Margaret Atwood elogió este martes a la película Belén, de la directora argentina Dolores Fonzi, que representará al país en la categoría "Mejor película internacional" en la próxima edición de los Premios Oscar.

"¡Felicitaciones a BELÉN, elegida por la Academia Argentina de Cine para representar al país en los Oscar!", escribió Atwood en su cuenta de X.

La película "cuenta la historia de una niña que fue al hospital por una hemorragia, donde le dijeron que había sufrido un aborto espontáneo, y luego fue acusada y condenada por haber provocado o realizado un aborto, y encarcelada. Tomó años desafiar y revertir esta falsa convicción", explicó la escritora canadiense.

Y preguntó, en referencia a la situación que se vive en Estados Unidos desde la decisión de la Corte Suprema de 2022 que anuló el histórico fallo Roe vs. Wade y despojó al aborto de su protección federal: "¿Un destino inminente para las mujeres estadounidenses?".

La directora del film, Dolores Fonzi, le agradeció la felicitación a través de un mensaje publicado también en la red social X. "Gracias @MargaretAtwood Te amamos!!!!", escribió junto a corazones verdes, el color de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Argentina.