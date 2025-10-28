La nueva muestra de Daniel García (Rosario, 1958), Desquicio, podría pensarse inicialmente en sentido literal, donde lo desquiciado remite a lo desencajado, a aquello que se salió de quicio y que por lo tanto atraviesa un límite. Un dato físico, incluso mecánico, que sin embargo rápidamente se politiza, para darle un nombre posible al momento que vive (no solo, pero especialmente) la Argentina, empezando por el ejercicio de un poder (anti)político perturbado y dañino, que hace alarde de sus desequilibrios.



En la galería de cuerpos mayormente femeninos que compone la exposición, éstos lucen forzados a torsiones, contorsiones o plasticidades artificiosas; varios tienen cabezas cubistas. La reiterada cita picassiana aparece al mismo tiempo como homenaje y como insistencia de un pasado que se hace presente al modo de un anacronismo.

A lo largo de los años, muchas veces la pintura de Daniel Garcia presenta cuerpos y cabezas pintados con tal frontalidad supuestamente explicativa, que parecen evocar con ironía pedagógica el discurso científico del siglo XIX.

También hay figuras de diablos, y entonces la muestra combina los cuerpos femeninos con lo diabólico, en otra marca de época, cuando desde el poder y sus actuales ideólogos, se baja línea inquisitorial contra los feminismos.

Los cuerpos y sus contorsiones desnudan cierta excepcionalidad forzada o forzosa. En algunos cuadros los cuerpos están rodeados de pestes, manchas, excreciones y líquidos como si fueran la imagen de un padecimiento. Casi siempre una serie de trazos que ex profeso lucen como agregados superficiales, hechos por fuera de la estética dominante de la imagen, ofician de tachaduras enloquecidas o de líneas infantiles que en su recorrido arbitrario proponen un discurso superpuesto, autocancelatorio.

Por otra parte, al artificiosa excepcionalidad de las piruetas, tienen algo hipnótico que va de lo lúdico a la mueca y de ahí al trastorno: al caso clínico o psiquiátrico, a la oscilación entre lo circense y lo tortuoso, entre la extenuación y el escarnio infligidos.

Las pinturas de Daniel Garcia muestran una factura virtuosa, corregida o negada por el dato corrosivos de la tachadura. En esas tensiones se filtran las lecturas políticas, con una inevitabilidad que siempre formó parte de la obra del artista.

En el texto de presentación de la muestra, Daniela Zattara, directora del Rojas, escribe: “Un torbellino de cuerpos y figuras atraviesa estas telas: mujeres agitadas en su trance, ángeles que caen y se rebelan, criaturas que parecen desarmarse en la catástrofe. No hay quietud posible: todo aquí se mueve, se agita, se transforma. Daniel García pinta desde ese límite donde el equilibrio se rompe y nace otra cosa. Sus imágenes son supervivientes: capas de color que aparecen y desaparecen, huellas borradas, cicatrices que insisten en permanecer. El gesto es tan planificado como intuitivo, porque entre la razón y el impulso se juega siempre el azar. En la superficie conviven lo reconocible y lo arbitrario, lo cargado de sentido y lo que carece de él. Grafitis surgen como juego, como interrupción lúdica que desacomoda la escena, obligando a la mirada a seguir otros caminos. En esa convivencia de orden y desorden, lo previsible se vuelve frágil y lo inesperado se abre paso. Lo que emerge, entonces, no es solo fractura o desborde. Es también apertura: un resquicio por el que se filtra la posibilidad de lo nuevo. Como si en cada caída hubiera una fuerza de empuje, como si cada catástrofe trajera consigo la promesa de otro comienzo”.

Daniel García (Rosario, 1958) es autodidacta; luego inició estudios con Eduardo Serón y más tarde integró el programa de Guillermo Kuitca en Buenos Aires. Desde los años ochenta expone de manera continua en el país y en el exterior, participando en bienales como las de Venecia, La Habana y Mercosur. Este año fue distinguido con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística, reconocimiento que subraya la importancia de su aporte a la pintura contemporánea, y recibió la Distinción a la trayectoria por parte de la Academia Nacional de Bellas Artes.

Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, como el Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires), el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo Castagnino+Macro (Rosario), el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

* La exposición Desquicio, de Daniel García, se exhibe en la galería del Centro Cultural Rojas (Avenida Corriente 2038), de lunes a sábado, de 9 a 22, hasta el 26 de noviembre, con entrada libre y gratuita.