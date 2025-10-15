El cantante, guitarrista y compositor rosarino Martín Neri continúa con sus encuentros Guitarreada, en esta ocasión con el guitarrista Juan Falú. La cita es mañana jueves 16, a las 21, en El Aserradero Club Cultural, y ofrece una ocasión para celebrar los encuentros, los caminos compartidos y también el legado de la música popular argentina, ya que los dos compartirán temas clásicos, de duplas como Jaime Dávalos y Eduardo Falú, así como Manuel Castilla y Cuchi Leguizamón, pero también temas propios, y aquellos que el público requiera para convertir la noche en una verdadera comunión entre artistas y público para celebrar la música argentina.

El encuentro con Falú es parte del ciclo que lleva adelante Neri con grandes referentes de la Música popular argentina de raíz folklórica. El primero fue el 2 de octubre, en conjunto con Teresa Parodi. El de mañana será una guitarreada de alto nivel, ya que Juan Falú es tal vez el mas virtuoso intérprete de la guitarra en el folklore, creador de las mas inspiradas composiciones de la música de raíz de los últimos años, y portador de la mejor tradición que combina formación académica con saber popular.

Finalmente el Jueves 13 de Noviembre cerrará el ciclo el cordobés José Luis Aguirre, consagración Cosquín 2024 y el más destacado artista y compositor del género folklórico de los últimos años.

Los encuentros tienen un sabor especial, al hacerse en El Aserradero Club Cultural (Montevideo 1518), en el marco de los 23 años de trayectoria de este espacio fundado por el propio Martín Neri en el año 2002. Las entradas con ubicación en mesas pueden adquirirse en la web www.elaserradero.com.ar.