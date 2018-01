“Si lo están pensando, espero, deseo, que sea una decisión clara de que el 2x1 no va más. El fallo fue inconstitucional porque no se puede dar privilegios a culpables de delitos de lesa humanidad”, advirtió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, al referirse a la sentencia de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en el caso de Luis Muiña. El fallo fue rechazado en una movilización histórica y el Congreso Nacional aprobó una iniciativa para evitar que la sentencia fuera aplicable a los represores. La Corte, entonces, anunció que dictaría un nuevo fallo. A pasar de que el tema estaba para ser tratado en las ultimas semanas del año, la decisión fue postergada, tal como publicó ayer PáginaI12.

En diálogo con la AM750, Carlotto repasó la agenda de derechos humanos del Gobierno y les pidió a los magistrados del máximo tribunal que “aprendan a ser independientes y peleen contra viento y marea”. “Son personas que se juegan su prestigio histórico. Confío en que tengan en cuenta esto, que no se debe jugar con la moral”, agregó la presidenta de Abuelas al reprocharle a los jueces que hayan postergado la resolución del expediente Muiña.

También se refirió al repudio generalizado que provocó la prisión domiciliaria del represor Miguel Etchecolatz, y subrayó que “hay una población que no tiene que ver con nuestra lucha pero que no quiere estar viviendo al lado de semejante monstruo”. La presidenta de Abuelas celebró que, a pesar de la oposición de muchos integrantes de la alianza gobernante, se continúa juzgando la participación civil durante la dictadura y mencionó los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. “No les interesan los derechos humanos porque si no no matarían a Santiago Maldonado ni a Rafael Nahuel. No tienen interés porque tienen su mente puesta en otro lado, están fríos de corazón”.