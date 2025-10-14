El senador salteño, el libertario Juan Carlos Romero, (foto) será el nuevo presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, que no funcionaba desde hace 10 años. Secundará a Romero como vicepresidenta la diputada de Unión por la Patria (UxP) Ana María Ianni; los senadores Bruno Olivera Lucero, Eduardo Vischi (UCR), Carlos Espínola (Unidad Federal) y los peronistas José Mayans y Mariano Recalde. También conformarán esa bicameral los diputados de UxP Julia Strada; del PRO Diego Santilli; de la Coalición Cívica Victoria Borrego; de Liga del Interior Pablo Cervi y el libertario Correa Llano. La ley Bases estableció que esta bicameral analice los pliegos de privatizaciones. Romero dijo que se le solicitará al Gobierno que informe sobre el proceso de privatizaciones.