El senador salteño, el libertario Juan Carlos Romero, (foto) será el nuevo presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, que no funcionaba desde hace 10 años. Secundará a Romero como vicepresidenta la diputada de Unión por la Patria (UxP) Ana María Ianni; los senadores Bruno Olivera Lucero, Eduardo Vischi (UCR), Carlos Espínola (Unidad Federal) y los peronistas José Mayans y Mariano Recalde. También conformarán esa bicameral los diputados de UxP Julia Strada; del PRO Diego Santilli; de la Coalición Cívica Victoria Borrego; de Liga del Interior Pablo Cervi y el libertario Correa Llano. La ley Bases estableció que esta bicameral analice los pliegos de privatizaciones. Romero dijo que se le solicitará al Gobierno que informe sobre el proceso de privatizaciones.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.