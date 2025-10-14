El presidente Javier Milei le entregó ayer a Donald Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados por Hamas y le agradeció "su trabajo" para conseguir la paz en Medio Oriente. Así lo confirmó la Oficina del Presidente en una publicación de X. El mandatario norteamericano posó sonriente con el texto encuadrado en un con un marco dorado.

"Finalmente podemos volver a respirar. Usted nos devolvió la luz que creíamos perdida. Reunió a nuestra familia y restauró nuestra esperanza", sostiene la carta de las dos familias argentinas. Y sigue: "Señor Presidente, su liderazgo nos marcó a través de océanos y fronteras... Lo que ha hecho nunca será olvidado... Mostró cómo luce el verdadero liderazgo, guiado por valores, convicción y compasión. Gracias a usted, nuestros hogares vuelven a estar llenos de felicidad".

Y concluyeron: "Usted merece el más alto honor por este logro histórico, algo que ningún otro presidente o mandatario ha conseguido. Lo que logró es digno del Premio Nobel de la Paz".