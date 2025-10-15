Familias de los barrios populares y cooperativas que hacen allí trabajos de urbanización manifestaron frente al ministerio de Economía para reclamar que reactive las obras. Y es que el gobierno de Javier MIlei abandonó el programa destinado a que estos barrios se integren al tejido urbano con redes de agua potable, cloacas, redes eléctricas seguras, aperturas de calles y otras mejoras. ”Miles de t
Protesta frente al Ministerio de Economía
Reclamo de obras y trabajo para los barrios populares
Con una manifestación, las cooperativas de la construcción y familias de los barrios populares le exigieron al gobierno nacional que reactive las obras de urbanización. Aunque una ley las garantiza, Milei aprueba su financiamiento a cuentagotas y mantiene a la mayoría frenadas.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.