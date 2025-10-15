Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba, del secuestro de su hijo de seis años, y del crimen del remisero Sebastián Martín Palacio en Entre Ríos, se negó a declarar.

El uruguayo impulsor de la organización Varones Unidos fue trasladado este miércoles desde Gualeguaychú hasta Concordia para declarar en el marco de la causa que investiga el asesinato de Palacio, a quien Laurta había contratado para que lo traslade a Rafaela, Santa Fe.

Antes de presentarse ante la fiscal que investiga la muerte de Palacio --se cree que el cuerpo mutilado que fue hallado en Entre Ríos este lunes es del remisero, aunque resta la confirmación oficial--, Laurta estuvo reunido con su abogado durante varias horas.

Finalmente, optó por no declarar, por lo que la jueza de Garantías a cargo del caso convocó a una audiencia para decidir su prisión preventiva y ordenar su traslado a la provincia de Córdoba, donde será indagado como el presunto autor del doble femicidio de su expareja y de su exsuegra.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que Laurta habría asesinado a Palacio --a quien conocía de viajes previos-- de modo "premeditado, para que no diga nada" sobre el doble femicidio y el secuestro del niño.