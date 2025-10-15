Lidia Borda va por un peldaño más en su vida de conciertos que, hace ya buen tiempo, no llevan otro nombre que Caramelos Surtidos. Es la fórmula que encontró la cantante junto a su socio guitarrero Daniel Godfrid para nombrar de manera lúdica y entradora el repertorio que ambos presentan cada vez que tocan. “Es como meter la mano dentro de un frasco lleno de caramelos y sacar lo que toca… esta es un poco la idea del show”, define Borda, sobre el espectáculo que tendrá nueva locación en el Centro Cultural Torquato Tasso (Defensa 1575) este viernes 17 de octubre -Día de la Lealtad- a las 21. “Diría también que el que hacemos es como una especie de espectáculo móvil que se va transformando a medida que pasa el tiempo. No siempre son los mismos caramelos”.

El surtido no tiene solo que ver con canciones que van mutando, sino también con la diversidad de géneros que el dúo interpreta. La franja estética es amplia. Va del tango, la milonga y el vals hasta el rock, pasando por fados, boleros y demases. Lo mismo surge con los nombres interpretados. De Carlos Gardel y Homero Manzi a Spinetta y Charly García, pasando por Chico Buarque y Agustín Lara. “Los temas van surgiendo de alguno de los dos, y los arreglos aparecen de manera dinámica. Con Dani vamos amasando los temas para que vayan tomando forma”, explica la Borda, que debe su quinto premio Gardel a la formidable interpretación de “Tormenta”, de Discépolo y el premio “Tango, Siglo XXI” a La Noche –el disco que lo porta, junto a “Stefanie” y “Ojos verdes”, entre otras canciones- justamente nacido de una síntesis del repertorio.

“La Noche es un disco que tiene una dinámica interesante, porque va de canciones como ¿Quizás, quizás, quizás' hasta 'Tormenta'. Quiero decir con esto que muestra la amplitud… una búsqueda que necesité para no quedarme en una estética vocal como me pasaba con el tango”, detalla Borda, cuya actividad contemporánea se extiende a grabaciones con Liliana Herrero, con Julieta Laso, y la experiencia Trip junto a Nora Lezano. “Las versiones, además, van surgiendo por necesidades del momento, por la voluntad de decir poéticamente algo en relación a nuestra contemporaneidad y por lo importante que implica sostener una herencia, una identidad, sobre todo en estos tiempos. Es muy necesario saber quiénes somos, porque una de las cosas que está pasando es que se está tratando de desintegrar la identidad colectiva y la construcción de lo colectivo”.