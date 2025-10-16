El documental austríaco Favoriten, dirigido por Ruth Beckermann es una oda a la infancia y la educación, una exploración sobre la enseñanza y el aprendizaje en Viena. A través de tres años de seguimiento de una clase de alumnos de entre siete y diez años y a su dedicada maestra en una gran escuela primaria en riesgo, se experimentan las aventuras, luchas, derrotas y victorias diarias (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)