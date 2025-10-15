“Ambos son autogestivos y tienen el mismo espíritu que tenemos todos los grupos que nos vemos convocados en cada edición del Festival, todos los que hacen fado, los que hacemos tango, hacemos tango del siglo veintiuno, y de la misma manera ellos son exponentes, tanto Elena como Ricardo, del fado del siglo veintiuno”, celebra Karina Beorlegui. La cantora es, también, la impulsora del Festival Porteño de Fado y Tango que este viernes 17 comienza su séptima edición en Galpón B (Cochabamba 2536). Las actividades se extenderán hasta el domingo en distintas sedes, que incluirán a Sanata Bar, Rondeman Abasto y el Centro Cultural Recoleta. Además de la presentación de grupos locales, en la grilla destacan las actuaciones de Ricardo J. Martins y Helena Sarmiento.

“Lo que caracteriza el espíritu del Festival, es encontrarnos en un espacio de pertenencia e intercambio entre artistas de ambos géneros musicales, los cuales han sido declarados Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco. Fado y tango están estrechamente vinculados por ser, en esencia, músicas de ciudades de puerto con influencias de las distintas migraciones y por seguir su legado de generación en generación hasta el presente”, plantean desde el Festival.

En un contexto adverso, desde la organización reconocen que el Festival sería imposible sin los apoyos institucionales (los de la embajada portuguesa, los de Mecenazgo en la Argentina) y la “suma de voluntades” de los artistas. “Tanto Helena como Ricardo tenían ganas de participar, Ricardo, por ejemplo, hace bastante tiempo tenía ganas de venir y no se había podido”, cuenta Beorlegui.

“Este Festival es importante porque da visibilidad y un lugar profesional donde mostrarse a los artistas que hacen fado, con la entrada gratuita y compartiendo fecha con otros artistas, y nos pasa mucho que hay gente que capaz va a ver a un artista de tango y se encuentra con grupos de fado que ni sabían que existían, y luego cada grupo ya tiene sus seguidores”, elabora la cantora.

“En realidad es un punto de encuentro y de anclaje y de pertenencia en cuanto a los que hacemos o tango y fado o fado local. Y para el tango yo creo que está buenísimo, porque el espíritu de este festival es este puente, esta hermandad, hay un montón de cosas en común, hay admiración mutua entre los músicos del tango y el fado, nos gusta mucho compartir. También, por ejemplo, con mi cuarteto estaremos adelantando temas del próximo disco, un tema propio, mi primera incursión en el tango del siglo XXI, y no es casual que Helena y Ricardo también vengan a mostrar sus fados del siglo XXI. Todo eso no es casual: que este festival sea un escenario, un punto de partida para que la gente pueda ver todas estas producciones”.