Diputados de la oposición elevaron una carta al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para exigirle que reprograme la sesión prevista para este mediodía en la que el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Salud, Mario Lugones, pegaron el faltazo para responder a las interpelaciones por el swap con Estados Unidos y las coimas en la agencia de Discapacidad. "La Constitución está para cumplirse", exigieron.

El mensaje de los diputados de Unión por la Patria.





Los funcionarios nacionales pusieron excusas de agenda para pegar el faltazo y no dar explicaciones ante los Diputados. Por su parte, Martín Menem avanzó con las sesiones de este mediodía y las dio por caídas ante una docena de diputados que bajaron al recinto, entre ellos, el bloque de la Coalición Cívica. "Hace dos años que el Gobierno se niega a rendir cuentas, a responder informes o dar explicaciones", denunció el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro.

Menem dio lectura a la carta de la oposición en la que se exige que Caputo, Milei y Lugones "informen la fecha y hora en la que podrán cumplir con la interpelación", pero no anticipó si cumplirá con el pedido hecho en la misiva firmada por jefes de bloque de variados colores como Germán Martínez (UxP), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y Oscar Zago (MID).