El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dio un nuevo espaldarazo al gobierno de Javier Milei, al confirmar que su país compró pesos argentinos en el mercado abierto y que trabaja en una “facilidad” adicional de 20 mil millones de dólares, que se sumaría a la línea de swap ya anunciada. En total, el apoyo estadounidense podría trepar a 40 mil millones de dólares, un monto que no pasa inadvertido en un contexto de crisis y desconfianza a días de las elecciones legislativas.

“Mientras Argentina siga implementando buenas políticas, tendrá nuestro apoyo”, dijo Bessent ante periodistas en Washington, en una frase que sonó a respaldo, pero también a advertencia. Consultado sobre si el Tesoro podría comprar deuda argentina, respondió con un escueto “podríamos”, aunque sin precisar plazos ni condiciones.

El nuevo salvavidas financiero

Según adelantó Bloomberg, el funcionario estadounidense lleva semanas negociando con bancos y fondos soberanos para estructurar un plan de financiamiento privado que funcione como “complemento” del swap de divisas ya comprometido.

La propuesta tiene un doble objetivo: apuntalar el peso argentino, que viene de sufrir una fuerte depreciación, y contener la volatilidad política y económica antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Los mercados respiran, pero con cautela

El anuncio tuvo un efecto inmediato en los mercados. Los bonos soberanos argentinos con vencimiento en 2035 subieron casi dos centavos, ubicándose por encima de 59 centavos por dólar, mientras el peso recortó las pérdidas iniciales y cerró sin cambios, en 1.380 por dólar mayorista.

Entre swaps, facilidades y compras de pesos, el gobierno de Milei suma oxígeno en la antesala electoral. Pero el mensaje de Bessent fue claro: el apoyo norteamericano no es un cheque en blanco, sino una inversión política. Y, como toda inversión, espera resultados.

