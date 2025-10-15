El equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1 anunció este miércoles la renovación de sus pilotos George Russell y Kimi Antonelli hasta finales de la temporada 2026, con lo que disipó una de las últimas dudas que quedaban para conformar la parrilla para el año que viene en la máxima categoría. La escudería anglogermana priorizó darle continuidad a sus pilotos formados en el programa de jóvenes talentos de Brackley, tal como había deslizado el director deportivo del equipo, Toto Wolff.

A menos de dos meses del cierre de la temporada 2025, Mercedes puso fin a semanas de especulaciones y aseguró la permanencia de sus actuales corredores. “Russell y Antonelli han demostrado ser una pareja fuerte y estamos emocionados de continuar nuestro viaje juntos. Confirmar nuestra alineación fue siempre una cuestión de cuándo, no de si”, destacó Wolff en el comunicado que emitió la escudería. El empresario austríaco explicó que el equipo prefirió tomarse su tiempo para manejar las negociaciones “de manera adecuada” y garantizar que todas las partes quedaran conformes.

Para Russell, que afrontará su quinta temporada con Mercedes, la renovación simboliza la consolidación de una relación que comenzó en 2017, cuando ingresó al programa de desarrollo del equipo. “El año que viene será el décimo desde que firmé con Mercedes. Ha sido una colaboración larga y exitosa, y estoy deseando ver lo que viene, sobre todo con los grandes cambios reglamentarios de 2026”, expresó el piloto británico, que este año ya sumó dos victorias, incluida la del Gran Premio de Singapur hace 10 días.

Por su parte, Kimi Antonelli, de apenas 19 años, continuará su proceso de crecimiento tras debutar en la F1 esta temporada. El italiano, que hizo historia al convertirse en el piloto más joven en lograr una pole position en una sprint en Miami, se mostró agradecido por la confianza del equipo. “He aprendido mucho en mi primera temporada, tanto en los buenos como en los malos momentos. Quiero dar las gracias a Toto y a todos en Brackley y Brixworth por su apoyo y fe en mí”, sostuvo Antonelli.

Con esta confirmación, Mercedes pone punto final a los rumores que vinculaban a Max Verstappen con la escudería alemana, dejando prácticamente cerrado el mercado de pilotos de cara a 2026. En la teoría, sólo quedan cuatro asientos disponibles: la segunda butaca de Alpine, a la espera de la continuidad o no de Franco Colapinto; el segundo auto en Red Bull y los dos de Racing Bulls, aunque una de esas tres vacantes será para el francés Isack Hadjar. Habrá que ver si es promovido o mantiene su lugar en la escudería satélite. En cambio, el futuro de Yuki Tsunoda (hoy en Red Bull) y Liam Lawson (hoy en Racing Bulls) no está definido ni mucho menos.