El Fuego, descubrimiento e invención humana, simboliza muy bien a la tecnología de hoy. Esta nos da protección a través de la luz y la conexión que permiten transmitir información -en cantidad nunca antes vista- y a la vez, pedir y dar ayuda en tiempos y distancias antes insalvables. Sin embargo, este nuevo fuego prometeico nos hipnotiza al punto de no ver ni querer saber nada de lo conflictivo y oscuro especialmente de nosotros mismos. Ese fuego que evoca el fondo de la caverna platónica, al tiempo que nos da calor proyecta imágenes grandiosas de nosotros, pero nos hace rechazar cualquier conocimiento que nos haga desconfiar de nuestras ilusiones.

Este término- ilusiones- fue elaborado como concepto en distintos textos de Sigmund Freud, por ejemplo en “Una dificultad para el psicoanálisis” de 1917 nos dice que esta disciplina que trae algo nuevo, puede ser rechazada no por una razón intelectual sino por un motivo profundamente afectivo. Esto es porque rompe con el narcisismo que nos caracteriza como humanidad y nos lleva a sentir desde nuestro “yo”, la ilusión de que abarcamos con la conciencia todo el dominio de nuestra vida psíquica. Esta posición paradójica y humana que se supone protectora al empoderarnos frente a los demás, nos enceguece ante la realidad y un trozo de esta puede chocar con nuestras ilusiones y dejarlas desparramadas por tierra en cualquier momento.

Recientemente, en el Encuentro Americano de psicoanálisis que se hizo en Brasil alrededor del tema “Hablar con el niño”, Christiane Alberti sostenía que el peligro actual es la irrealización del sujeto tomado por discursos abstractos que lo desconectan de su temporalidad y de sus síntomas. La escucha analítica, que propicia el encuentro con una palabra propia, nos lleva en sentido opuesto, nos acerca a un fragmento de verdad y en tanto tal da consistencia a nuestro ser de deseo. Por otro lado, al advertir de nuestro modo de gozar que nos empuja también al sufrimiento, nos da una oportunidad única de consistir nuestro ser eligiendo nuestra solución singular.

Entonces, servimos en la mesa de la conversación de la Jornada, cuatro términos que pueden ser también cuatro conceptos: criar, conocer, curar y convivir que atraviesan el trabajo humano de mantenerse y avanzar en la cultura como seres que nacemos desamparados y expuestos por tanto a peligros diversos.

En este sentido, la lucidez de Freud nos hace ver tres fuentes universales de sufrimiento: la naturaleza que nos supera, la caducidad de nuestro propio cuerpo y las relaciones con los otros. Es esta última fuente la que mayor sufrimiento comporta. Lo constatamos hoy exacerbado en niños y jóvenes perturbados por la comunicación en el ciber espacio que promueve el acoso, la difamación, la herida, la segregación y no solo, lamentablemente, la amistad entre los humanos.

El desafío de criar a un niño hoy no implica sólo cuidarlo si no proveerlo de medios para domesticar, reorientar sus pulsiones como fuentes vivas de cultura y satisfacciones socialmente aceptables. La tecnología ha desarrollado herramientas muy valiosas, pero también su uso puede banalizar lo que para Freud era una de las profesiones que trabajan con lo imposible, las que se ocupan de educar.

Curar, es otro acto humano que compromete a distintas profesiones que lidian con lo imposible, en el sentido de los límites que impone la complejidad de cada subjetividad. La atención al sufrimiento psíquico humano hoy también corre el riesgo de ser reducida a unos prompt de chat GPT que nos aconsejen sobre nuestras penas, angustias, obsesiones, dolores, o nuestras ideas suicidas. El caso del adolescente norteamericano Adam Reiner que llega a suicidarse acompañado por la inteligencia artificial con la que interactuó cotidianamente durante varios meses, nos ofrece un trágico testimonio que nos advierte que curar no es meramente aconsejar, por más amplia que sea la base de datos reunidos en bigdata. Los padres de Adam iniciaron una demanda para que no les sucediera a otros adolescentes y el creador de chat GPT Sam Altman tuvo que ofrecer sentidas disculpas junto a su equipo de ingenieros y una importante indemnización. Por otro lado, se iniciaron modificaciones sobre el último modelo de chat GPT4 a versiones “menos aduladoras” lo que motivó a su vez las protestas de los usuarios.

Finalmente gobernar nuestras pasiones, del lado de nuestro “inconsciente asesino” como diría Freud, no es sin duda un tema menor ya que no renunciamos fácilmente a nuestras satisfacciones y pedimos consciente o inconscientemente compensaciones. Una de las caras de estas compensaciones es el síntoma, que para el psicoanálisis es una satisfacción sustitutiva que preserva de una manera paradójica, es decir con una carga de sufrimiento, un modo singular de gozar del sujeto que se ha sustraído a la domesticación de la cultura. Freud tiene la idea que, si bien la cultura y las creaciones humanas se apoyan en yugular las pulsiones tanto sexuales como agresivas, no es posible lograrlo del todo, de ahí el malestar.

Entonces nos preguntamos: ¿Qué lugares, qué tiempos para una crianza que sostenga a niños y niñas en sus procesos de constitución y aprendizaje? ¿Qué lugares y tiempos para propiciar el abordaje ético del sufrimiento humano? ¿Qué espacios que favorezcan el convivio que no sea estragado por un tecnovivio irresponsable y banal? ¿En qué puede ayudarnos la tecnología y los desarrollos de la IA en estos quehaceres humanos no exentos de malestar, confrontados a nuevas pruebas de rápida transformación? ¿Qué nuevos límites propiciatorios tendremos que inventar?

Pensar desde distintas disciplinas que van más allá de la ilusión narcisista cotidiana de apariencias engañosas y efímeras, tanto personales como colectivas, nos permitirá generar un clima de entusiasmo ante nuevas luces que, valientes como Prometeo, no nos encandilen con falsas salidas ni nos hagan retroceder ante la caja abierta de Pandora.

Somos más frágiles de lo que nuestras ilusiones nos hacen ver, pero también más fuertes de lo que creemos. En definitiva, podemos soportar una mayor dosis de verdad y de conocimiento genuino de lo que nuestro narcisismo nos hace creer. Solo necesitamos “simpatía suficiente” (Freud dixit) para poder conocer y comprender los presentes y futuros desafíos en estos campos propuestos y no la “simpatía simulada” con que está diseñada la IA para interactuar con nosotros.

Estas y otras reflexiones desarrollaremos en la Mesa panel de la XV Jornada Lecturas de la subjetividad, organizada por la Cátedra de Psicología de la niñez y la Adolescencia, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, el 31 de octubre de 2025.

*Psicoanalista. Profesora de Psicología de la Niñez y la Adolescencia en Ciencias de la educación de la UNT y docente del Cid Tucumán IOM 3