



El Salón Provincial de Artes Visuales Florencio Molina Campos, organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, dio a conocer a los 36 artistas seleccionados que participarán de su edición 2025. El certamen, que cada año convoca a creadores de todo el territorio bonaerense, se consolida como el máximo reconocimiento al arte visual que otorga la provincia.

Con una amplia trayectoria y una creciente participación en sus últimas ediciones, el Salón Molina Campos se propone visibilizar la diversidad de expresiones y lenguajes que conforman la escena actual del arte bonaerense. En esta edición, la temática fue libre y se aceptaron todas las disciplinas visuales, exceptuando aquellas de carácter efímero como performances o happenings, ya que el premio es de carácter de adquisición.

El jurado, integrado por Andrea Brunotti (Mar del Plata), Fernanda Kusel (Monte Grande) y Lucía Savloff (La Plata), fue elegido a través de una convocatoria abierta y tuvo a su cargo la evaluación de las obras presentadas. Tras un proceso de selección que priorizó la paridad de género y la representación territorial, se definió la lista de artistas que conformarán el Salón 2025: Mariana Fadon, Enzo Luciano y Verónica Cerrotta, Damián Masotta, Victoria Asurabarrena, Florencia Croccia, Alejandro Gigli, Rodrigo Illescas, Lucrecia Giménez, Gastón Urdampilleta, Pablo Ramborger, Demian Segura, Sofía Rosina Pucciarelli, Pola Cadenas, Luciano Polverigiani, Pilar Frelliaro, Estela Izuel, Vivi Posincovich, Agustín González, Pierina Lategola, Laura Pires, Pilar San Martín, Francisco Ratti, Fabio M. Langellotti, Luciano Pozo, Valentia García, Ro Barragán, Silvia Alejandra García, Mariana Pellejero, Lila Llunez, Ana Valle, Paula Giorgi, Micaela Belén Páez, Adriana Lasarte, Rodolfo Marqués, Javi Samaniego García (o Sandra Bustamante) e Indira Bogado.

Durante los primeros días de noviembre, el jurado volverá a reunirse para definir las obras ganadoras del certamen, que recibirán tres premios adquisición de $2.000.000 cada uno, otorgados por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el Senado Bonaerense y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

Las obras premiadas pasarán a integrar el acervo del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, enriqueciendo así el patrimonio público bonaerense con nuevas miradas, materiales y poéticas contemporáneas.

La edición 2025 del Salón tendrá su muestra en el Teatro Argentino de La Plata, donde el público podrá conocer las obras seleccionadas y premiadas. La exposición, que se inaugurará en noviembre, reunirá distintos lenguajes y soportes en una propuesta que refleja la vitalidad del arte bonaerense actual y el compromiso del Estado provincial con su promoción y difusión.