La 750, radio líder en coberturas electorales, transmitirá en vivo minuto a minuto todas las novedades de una jornada clave para el futuro del país, con programas especiales con la conducción de Víctor Hugo Morales, Diego Brancatelli, Nora Veiras, David Cufré y Loures Zuazo, con un gran despliegue periodístico en todo el país.

Para una jornada que se vivirá con gran intensidad en todo el país –ya que será clave para definir cómo estará integrado el Congreso de la Nación por los próximos años– la radio contará con la presencia especial de más de 15 cronistas movileros, estudiantes de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), que llevarán a los programas la información más destacada desde las mesas de votación.

El día empezará con la programación habitual de cada domingo: desde las 6 estará El gato escaldado con César Litvin; luego, a las 9, llegará Domingos 750, con Tiziana Ortoman y Daiana Mejías; a las 11 será el turno de Deportivo 750 con Sergio Altieri, Jorgelina Rocca, Eduardo Caími y Ariel Scher.

A partir de las 13 ya comenzará la programación especial focalizada en las elecciones, donde Informativo 750, con la conducción de Agustín Gulman, profundizará en lo que fueron y cómo transitan las primeras horas de las elecciones.

Luego, a las 16, el especial pasará a ser conducido por Nora Veiras, para luego hace un pase a las 18 con Víctor Hugo Morales y Lourdes Zuazo. Finalmente, el especial tendrá su cierre de las 20 con Diego Brancatelli y David Cufré.

Además, estas elecciones, además de escuchar, se podrá leer el minuto a minuto de todo lo que pasa en la radio desde el sitio de Página|12, donde habrá un vivo especial para no perderse nada de lo que deja la jornada electoral en el país.