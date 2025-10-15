La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) amplía su agenda cultural con dos destacados eventos musicales que invitan a disfrutar de propuestas muy distintas, pero igual de imperdibles. Por un lado, el regreso de Hilda Lizarazu, una de las voces más emblemáticas del rock y el pop argentino; por otro, una nueva edición del Ciclo de Música para Ensambles, que reúne a reconocidos intérpretes y compositores de la nueva música de concierto.

El sábado 25 de octubre a las 20 hs, el Auditorio de la Sede Caseros II (Valentín Gómez 4752, Caseros) será escenario de una noche especial con Hilda Lizarazu en formato dúo electropop, junto a Federico Melioli, su amigo, compositor y productor musical. La artista cinco veces ganadora del Premio Gardel vuelve así a un formato íntimo en el que repasará los grandes éxitos de su trayectoria, al tiempo que adelantará canciones inéditas de su próximo álbum, previsto para 2026.

Tras dos años de giras junto a Lito Vitale con el proyecto “Hilda canta Charly”, Lizarazu retoma los escenarios con un recital que combina su historia, su presente creativo y una mirada hacia el futuro. La cita promete un recorrido por temas que marcaron generaciones, desde sus inicios en Man Ray hasta su carrera solista, en un clima de cercanía y celebración con el público. Las entradas ya están disponibles, con beneficio 2x1 exclusivo para la comunidad UNTREF. Para más información y reservas, se puede escribir a [email protected].

Música contemporánea y nuevas sonoridades

A finales de mes, la universidad volverá a abrir las puertas del Auditorio Caseros II para celebrar la séptima edición del Ciclo de Música para Ensambles, una iniciativa que forma parte de la Agenda de la Temporada Musical 2025. Este espacio se consolidó como un punto de encuentro para la nueva música de concierto, apostando por la diversidad estética, la experimentación y el diálogo entre generaciones de intérpretes.

Durante esta edición se presentarán agrupaciones de amplia trayectoria que ofrecerán estrenos mundiales, primeras audiciones argentinas y obras referenciales del repertorio actual. Además, el ciclo contará con la participación de los ensambles residentes de la UNTREF, como el Trío de Cuerdas y el EVU (Ensamble Vocal de Estudiantes de la Licenciatura en Música), que continúan ampliando los horizontes creativos desde el ámbito universitario.

La programación incluye dos fechas destacadas: viernes 31 de octubre a las 20 hs, de la mano de ZICTRA Ensamble; y martes 25 de noviembre en el mismo horario, junto a EVU y el Trío de Cuerdas UNTREF. Ambos conciertos se realizarán en el Auditorio Caseros II (Valentín Gómez 4752, Caseros) y la entrada será libre y gratuita.

Organizado por la Licenciatura en Música de la UNTREF, el ciclo reafirma el compromiso de la Universidad con la creación contemporánea, la formación artística y el acceso democrático a la cultura. Para consultas o información adicional, se puede escribir a [email protected].