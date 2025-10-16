La Municipalidad de Rosario alertó sobre el incremento de la asistencia a personas en situación de calle. En el informe, que abarca el período del 9 de mayo hasta el 10 de septiembre, se registró un incremento promedio del 24% de las prestaciones sociales brindadas por el municipio, debido a un aumento de la demanda de asistencia social por parte de las personas en situación de tránsito y/o permanencia en la vía pública. Se trata de un crecimiento sostenido desde mayo de 2025, que refleja el incremento de todas las variables contempladas por el abordaje integral que propone el Operativo Invierno. Anunciaron que los dispositivos seguirán vigentes en el verano.
