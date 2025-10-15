"El socialismo con características chinas es un socialismo con mercado, que promueve la apertura económica y la globalización", explica Sebastián Schulz, Sociólogo y Especialista en Estudios Chinos por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Schulz es Candidato a Doctor en Ciencias Sociales, investigador del Centro de Investigaciones en Política y Economía (CIEPE) y del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales (UNLP).

En este diálogo con Página/12, el especialista explica cómo es el sistema chino, qué características comparte con el modelo de Estado de Bienestar capitalista y en qué aspectos difiere sustancialmente. También aborda la discusión alrededor de la democracia en China y el peso de la tradición confuciana a la hora de explicar el desenvolvimiento de la sociedad y del Partido Comunista en la China actual.

--¿Cómo se explica un modelo de partido único donde conviven patrones de consumo tipo Manhattan con el control del Estado sobre empresas estratégicas, la tecnologización y la competencia de parte del sector privado, un proceso de generación de riqueza increíble y también de aumento de la desigualdad?

--El socialismo chino incorpora las cuestiones básicas del marxismo, pero está muy adaptado a China. Hay una hibridación entre el socialismo y los valores confucianos, del respeto por las jerarquías, por el Estado, por la autoridad, la búsqueda del orden sobre el conflicto y de armonía. Yo creo que todo eso que está presente en la civilización china de alguna manera calza con el funcionamiento de un sistema socialista, o por lo menos el Partido Comunista de China ha logrado hibridar la cultura china con el socialismo.

Pero además creo que el socialismo chino viene a romper con algunos prejuicios occidentales acerca de qué es el socialismo, porque en Occidente, yo creo que por una cuestión de disputa ideológica, está instalado que el socialismo es pobreza.

La función del socialismo con características chinas es hacer que la gente viva bien. China erradicó la pobreza extrema. ¿Qué es eso? Que la gente coma todos los días, pueda vestirse, tenga un techo y tenga salud y educación. Hoy en día todos los chinos tienen eso y eso es algo que el sistema socialista chino ha logrado. Y que el capitalismo no.

--Pero es un tipo de socialismo que convive con un mercado absolutamente dinámico y competitivo. Con asalariados y con propiedad privada del capital.

--Nunca nadie escribió o dijo que el mercado era algo propio del capitalismo. Mercado había antes del capitalismo. Pero el capitalismo es un sistema que, a diferencia del socialismo chino, pone como objetivo principal la acumulación de capital y la toma del poder por parte de la burguesía para garantizar la extracción permanente de plusvalía al servicio del capital. En China hay extracción de plusvalía, pero esa plusvalía es puesta al servicio de la prosperidad común, digamos, en mejorar la conectividad, la infraestructura, la capacidad de consumo de la gente. El funcionamiento del socialismo con características chinas es muy distinto al soviético.

--¿Qué tan parecido entonces es este modelo respecto del socialismo predominante durante el siglo XX y qué tanto al capitalismo de las décadas doradas del Estado de Bienestar?

--Hay gente que define al sistema chino como un capitalismo de Estado, otros como un socialismo de mercado. Pero yo creo que el modelo socialista chino tiene algunas particularidades que lo alejan del capitalismo. La burguesía está sometida a la regulación del Estado. La burguesía nacional está incluida en el Partido, pero no maneja el Partido. La burguesía se somete a la lógica del Partido. Yo creo que después hay otras cuestiones, como por ejemplo el tema de la tierra. Acá la tierra es pública, es del Estado. Si bien el Estado la arrienda por muchísimos años, en última instancia, la tierra es de propiedad pública.

Incluso dentro de la lógica de mercado, los sectores que el Estado define como estratégicos son públicos, como por ejemplo la banca, el comercio exterior y las telecomunicaciones. El autor mexicano Enrique Dussel Peters estudió cómo funciona la competencia de mercado en China. Porque si bien el capitalismo se afama de ser un sistema que promueve la competencia, en realidad promueve la concentración y centralización de capital. En China, eso no pasa, porque hay una decisión del Estado de garantizar la competencia. Entonces, yo creo que hay algunas cuestiones que nos ponen en tensión las categorías, porque no es un socialismo clásico, no es un capitalismo clásico. El socialismo con características chinas es un socialismo con mercado, que promueve la apertura económica y la globalización.

Sistema político

--¿Cuál es la situación en China respecto de la democracia y las libertades políticas?

--Aquí es importante tener en cuenta, nuevamente, la ética confuciana, en donde la libertad es pensada como colectiva. De hecho, hay conceptos que vienen de Confucio y de los grandes pensadores de la civilización china y que son retomados por el Partido, por ejemplo, la idea de comunidad de destino compartido. Es una prosperidad compartida, no existe prosperidad individual. La prosperidad existe sólo si es compartida.

En China, a diferencia de Occidente, en donde el individuo es el centro del mundo, el individuo no se realiza en una comunidad que no se realiza. Primero está la comunidad y el orden de la comunidad y el bienestar de la comunidad. Y en función de eso está el bienestar y la libertad individual. Entonces, acá en China, aunque esto pasa en Oriente en general, el individuo está dispuesto, entre comillas, a ceder libertades.

La libertad está pensada en relación a que lo colectivo ordena lo individual. Yo creo que después, en función de eso, aparece el debate sobre la democracia. En donde, primero, China es un país republicano. China tiene un Poder Ejecutivo, un Poder Judicial y un Poder Legislativo que son independientes unos de otros, por lo menos en el papel, después podemos ver en la práctica.

--¿Cómo se explica el concepto de dictadura democrática y qué representa en la práctica?

--La Constitución dice que China es una dictadura democrática, lo dice el artículo 1. En Occidente se nos entran a jugar todas las contradicciones, ¿cómo podría existir una dictadura democrática? En China hay una mirada de que se está en un proceso revolucionario en donde el proletariado y los obreros ejercen el poder del Estado a través de una dictadura en su lucha contra la burguesía, pero de forma democrática. ¿Qué quiere decir de forma democrática? Que en China hay elecciones y eso es lo que mucha gente no sabe. En China, en los niveles más bajos de comunas, de aldeas, de barrios, la gente vota a los representantes del Estado, de su poder legislativo. A partir de los representantes de las aldeas, las comunas y los barrios, existe una democracia indirecta. Ellos eligen sus representantes, a los representantes de la asamblea provincial, las Asambleas Provinciales eligen a los representantes de la Asamblea Nacional y así la Asamblea Nacional elige al presidente.

De hecho, el Partido Comunista de China tiene más de 100 millones de afiliados. Casi que uno de cada 14 chinos está afiliado al Partido Comunista. Incluso hay mucha más gente que le gustaría afiliarse, pero la afiliación no es tan sencillo como ir a llenar una ficha, hay que rendir exámenes, hacer una entrevista y realizar un curso.

En 2021, frente a la convocatoria de Joe Biden a las cumbres de la democracia para juntar a la India, Brasil, Sudáfrica contra China y Rusia, China sacó un libro blanco que se llama China, democracia que funciona. Allí ellos dicen que las potencias occidentales son hipócritas, porque dicen tener una democracia que en realidad es una plutocracia en donde el poder alterna siempre entre los mismos. Y además, el planteo es que China es una democracia sustantiva, a diferencia de Occidente, que es una democracia procedimental. Según China, la eficiencia de la democracia se mide en los resultados, en el sentido de que la gente viva bien.