El Gobierno diseñó, a través de Patricia Bullrich, una nueva provocación: las fuerzas de seguridad federales hicieron una exhibición con sus nuevos móviles sobre la Plaza de Mayo y se instalaron donde están pintados los pañuelos de las Madres. La maniobra generó el repudio de los organismos de derechos humanos.

El Ministerio de Seguridad colocó camionetas sobre la propia Plaza de Mayo. Había patrul Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI)