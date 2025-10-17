Laura no quiere hacer ese viaje. La protagonista está desplazada, concentrada en otra realidad, ausente de la escena que comparte con su novio y otra pareja. Como suele suceder en las películas de Christian Petzold, Laura (Paula Beer) es un personaje que está en otro plano, prácticamente en un estado de fuga como sugiere esa primera imagen donde se acerca al río y deja caer su bolso para después volver al departamento como una extraña, como si fuera otra que debe infiltrarse en su propia vida. Ese instante de crisis con el entorno desata la posibilidad de contar una historia diferente.

El accidente suele ser un momento de pasaje en las películas del director alemán y, en esta línea, conviene no pensarlo eminentemente en términos realistas, si bien esta película no tiene los destellos fantásticos ni míticos de Undine (estrenada en el año 2020 y también protagonizada por Paula Beer) remite a lo siniestro de los cuentos infantiles pero esta referencia le sirve para generar cierta tensión, para despertar en el público una serie de preguntas, para entrar en un comportamiento anómalo que se mantiene en un una zona protectora como si los personajes no se animaran a romper con esa situación inesperada.

Laura quiere irse antes de embarcar con esa pareja con la que su novio tiene una relación profesional. El hombre les presta un convertible rojo para que Laura vuelva a la estación. Por el camino, mientras cruzan por un pueblo campestre, el novio que maneja enfurecido porque Laura lo está haciendo quedar mal con unos productores fundamentales para su proyecto, se sale de la ruta y el auto se estrella. El novio de Laura muere. Ella es rescatada por Betty (Bárbara Auer), una mujer un tanto mayor con la que ya se había cruzado algunas miradas en el camino de ida cuando Betty estaba contemplando el día en la puerta de su casa. La sensación de que algo del estado de ánimo de esas dos mujeres fue la que provocó el accidente queda impregnada como un estado que carece de toda causalidad y explicación lógica. Espejos n 3 podría ser una película psicológica donde todo sucede porque la conexión, las fuerzas inconscientes de estos dos personajes, así lo desean.

La historia está hecha para que esas dos mujeres se encuentren en un gesto poético y arbitrario del guión que permite pensar en otras manifestaciones del destino. Laura quiere quedarse en esa casa aunque Betty es una desconocida y Betty se siente feliz de alojar a esa joven a la que le presenta la ropa de su hija Yelena.

En Espejos n 3 (el título es tomado de la suite de Ravel que Laura toca en el piano que era de Yelena) las maneras de enfrentar el duelo no son predecibles. Laura no llora la muerte de su novio ni parece sentir culpa o depresión, lo que hace es vivir como si asumiera una identidad nueva. En esa casa, frente a una mujer que actúa como si fuera su madre, se integra a esa extraña familia que forman con Richard (Matthias Brandt), su marido que no vive con ella aunque no están exactamente separados y Max (Enno Tresbs), su hijo que comparte con su padre un negocio de mecánica y plomería. Laura seguramente intuye el motivo por el que Betty quiere que se quede allí y la ayuda sin conocerla. Laura está ocupando el lugar de otra persona, le está permitiendo procesar un duelo mientras transita por el propio. Lo más interesante es que Petzold no se vale de las explicaciones. Los diálogos se sustentan en lo que eluden, las escenas se resuelven desde la actuación, desde la incomodidad, a partir de las cosas que los personajes prefieren no hablar para disfrutar levemente de esa posibilidad de recuperar una familia que había quedado escindida.

Hay un punto de simulación, aunque la palabra sería cierto desentendimiento que los personajes realizan para que esa realidad que imaginan pueda suceder en esa casa de campo, alejada de la vida que Laura tiene en Berlín como estudiante de música.

Espejos n 3 es una película sobre la aparición de una verdad. ¿Qué sucede cuando una verdad que se supone, se sospecha pero se elige no saber, se dice? Cuando alguien nombra define lo sucedido y establece un orden insoportable. Hay algo que no puede continuar porque lo que se quiebra es ese pacto sensible que los cuatro personajes construyeron. Para salvarse de un dolor intolerable hay que meterse en el dolor del otro. Lo que hace Petzold es superponer o enlazar dos historias que no tendrían que haberse encontrado pero que se anudan por un accidente. Es allí donde el azar hace posible un pacto silencioso donde Laura ocupa el lugar de la hija muerta de Betty y esa casa donde la canilla gotea, el lavavajillas explota, el piano está desafinado y la bicicleta tiene el asiento roto se recompone porque funciona como el lugar donde Laura puede ser otra y así desentenderse del duelo y del pasado al mismo tiempo que algo en ese universo familiar se repara. En la casa de Betty, Laura vive como una niña y la verdad llega como ese desencanto con el mundo familiar que la obliga a volver a Berlín pero también como un efecto de realismo que establece el personaje de Max. Menciona la verdad para no tomar en serio la fantasía que podía llevarlo a implicarse con Laura y, de ese modo, transformar la historia.

Pero hay un vínculo que persiste y que no se desarrolla necesariamente desde el encuentro ni el intercambio concreto. Espejos n 3 es una película que se cuenta desde las percepciones, los supuestos, las sensaciones y conexiones que van más allá de la respuesta o la acción inmediata que un personaje puede realizar sobre el otro. En este sentido podríamos inventar un género para esta película: una especie de fantasía intuitiva, un estado mental que guía lo que sucede más allá del código realista del que en apariencia nunca se desmarca.