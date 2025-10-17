De la mañana a la noche el tío Mil se sienta en su sillón exaltado como nunca, es rico, antes no lo era y ahora sí, según sus cálculos es rico, por lo tanto quiere festejar, hacer un banquete a lo grande.

Se siente tan feliz tan en las alturas como si le hubieran crecido las piernas. Clásico en estos días en los que brillan, no como el oro sino como monedas de aire libres de óxido, las noticias inesperadas, o no tanto.

El tío Mil tiene ideas repentinas y fantásticas sobre todo lo que mira, especialmente cuando posa sus ojos en los comportamientos de los tíos ricos cuando se sientan a la mesa para alimentarse.

El tío Mil arma una fiesta a lo grande, una fiesta para los tíos de riquezas de gran gran tamaño , riquezas impresionantes frente al que porta una pila de monedas. “Aquel que en su vida se mantiene con una pila de monedas y no la agranda es un burro que no me interesa” razona el tío Mil.

El tío Mil no recurre -en esta ocasión - a asesores ni consejeros de grandes recetas, confía en su inteligencia, intuición, imaginación desbordante que él mismo enumera y agradece al cielo del mismo color de la camisa que acaba de abotonarse frente al espejo.

El tío Mil pensando en los ingredientes y combinaciones de cada plato por la noche evita los puntos dudosos que insistentes lo atormentan cuando apoya la cabeza en la almohada.

Sobre el piso recién encerado de la casa color rosa habitada no hace mucho se apoyan la alfombra el mantel sobre la mesa los platos y cubiertos seleccionados.

“Qué tal el diseñador (se señala a sí mismo) ,no hay en el mundo un relleno mejor al de mis bocados”, dice consultando a los invitados que le dicen que sí, que esa mesa bien dispuesta les enciende el corazón y el estómago, que están muy a gusto y deseosos de los bocadillos que el tío Mil les acaba de preparar.

Les propongo un tema para conversar, dice el tío Mil a poco de comenzado el banquete: “El amor que los tíos ricos sienten por los bocados generosos”.

¿No es maravilloso hablar de la satisfacción que se siente cuando se tragan grandes bocados, bocados con los que hay que cuidar de no romperse los dientes por su gran consistencia, saborear el contenido detenidamente antes de devorarlo?

Un murmullo de aprobación se escucha en el ambiente durante cada momento de la comilona. El resplandor de carnes rosadas y estómagos voluptuosos que lo acompañan transportan al tío Mil a territorios de gran satisfacción, su oreja atenta sobre todo a su propio pecho escucha los latidos de un corazón acelerado por la euforia.

Sentados los tíos ricos a la mesa cargan en los bolsillos otros tesoritos ofrecidos desparramados sobre el mantel, como son unos cuantos necesitan pensar detenidamente cada palabra de agradecimiento.

Alrededor del tío Mil sonríen y elogian el buen gusto del mantel, el gusto de la comida, hasta las flores de color variado, pero sobre todo el gusto del tío Mil por distribuir los arreglos de la mesa de manera generosa.

No hay respiro con los sustanciosos platos, la absorción es rápida, los comensales tragan y hablan poco, no hay pensamientos que se mastiquen detenidamente antes de ser expuestos. Solo alguna murmuración o interjección.

Pronto van a abandonar el banquete, a cruzar sus cubiertos sobre el plato apurados por partir a sus minas de Apropiagasta.

No es Nerón en Roma, nada estrafalario así, neto en su peso y estatura, el tío Mil reflexiona sobre sí mismo sin percibir la multitud al otro lado de la pared gruesa y rosa.

Según le parece el ruido ahogado es un ruido a piel y huesos rozando el asfalto: “No son muertos de hambre porque si fuera así olerían muy mal y yo no podría soportarlo”, razona tapándose la nariz con los dedos de la mano en la que brilla un anillo de celestial fulgor y adquisición reciente que refleja el favor del cielo.

El caso es que, debido a la fuente que humea a centímetros de su nariz y huele tan bien tanto que apaga el ruido de afuera.

-Ese ruido no tiene peso- murmura el que tiende la bandeja con la fuente por encima de las cabezas. Atento a su placer, desoyendo el desmayado rumor, el tío Mil apura el tenedor:

¡Salud! grita, y se lleva a la boca un bocado de salmón rosado.