La detención ocurrió en el barrio de Muñiz, en el partido de San Miguel, y estuvo a cargo de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel.

Ojeda ya había sido notificado en la sede de la Lotería hace cinco meses, pero a pesar de ello, continuó promocionando juegos de azar ilegales en sus redes.

En este tipo de plataformas ilegales pueden ingresar menores de edad, y el detenido, utilizando su reconocimiento mediático, tenía llegada a más de 460.000 seguidores.

La Lotería de la Ciudad, a cargo de Jesús Acevedo, ha realizado más de 30 allanamientos ordenados de manera conjunta por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas y el Ministerio Público Fiscal.

A su vez, unos 2300 perfiles y publicaciones fueron bloqueados y se enviaron cerca de 100 Cartas Documento. En el allanamiento se encontró dinero en efectivo y computadoras que serán peritadas.







