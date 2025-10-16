En Cervantes, Río Negro, un hombre de 36 años fue condenado a cuatro años de prisión por haber difundido material de abuso sexual infantil. La sentencia se dio en un juicio abreviado donde participaron el Ministerio Público Fiscal de la provincia y la Defensa Penal Pública.

El acusado reconoció haber incurrido cinco veces en este delito entre los años 2023 y 2024. Según la fiscal adjunta del caso el imputado "tuvo en su poder fotos e imágenes relacionadas con la temática de abuso infantil, que distribuyó por medios electrónicos en redes sociales".

La denuncia fue realizada por la organización estadounidense National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados). La ONG norteamericana tiene un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez tiene un convenio con su par de Río Negro, por lo que la acusación llegó a buen puerto.

En términos oficiales el hombre señalado afirmó ser culpable del delito de "distribución de material de abuso sexual infantil en concurso real con tenencia de material de abuso sexual infantil con fines de distribución agravado por ser menores de 13 años".

Los fiscales mostraron como pruebas los reportes de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de Capital Federal, los documentos del Cuerpo de Investigación Judicial de General Roca y el allanamiento en el hogar del imputado donde se secuestró material informático. Por su parte, el culpable se vio beneficiado por no tener antecedentes penales ni causas en su contra, por lo que aceptó la pena de cuatro años.