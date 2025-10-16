Soledad Larghi, conductora de América TV, relató el violento episodio que padeció en 2016, cuando un hombre la esperó durante horas y la interceptó al salir de la radio. Su historia volvió a cobrar relevancia tras la denuncia pública de su colega Agustina Peñalva.

“Soledad, te vine a buscar. Te dije que te venía a buscar y te vine a buscar”. Esa frase, temblorosa y amenazante, todavía resuena en la memoria de Soledad Larghi. La periodista de América TV revivió el episodio de acoso que sufrió hace algunos años, luego de que su colega Agustina Peñalva contara públicamente la persecución que padece desde hace meses.

“Vi su video y me impresionó muchísimo, me recordó lo que me pasó a mí”, dijo Larghi en Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David. Hasta ahora, la periodista había mantenido el caso en la intimidad: “Fue muy incómodo para mi familia. Había una carga violenta muy fuerte en lo que esa persona me escribía”.

Del acoso virtual al encuentro cara a cara

El episodio más grave ocurrió en 2016, cuando Larghi salía de Radio Belgrano, tras su programa. Un hombre la esperó desde las cinco de la mañana y la abordó frente a su auto. “Temblaba. Me decía que había venido a buscarme. Le mentí diciéndole que había policías mirando, y así logré subir al auto”, contó.

La investigación policial confirmó que el acosador había enviado más de quinientos mensajes diarios, interpretando las consignas del programa como mensajes personales. “Todo se volvió más violento y sexual”, recordó.

Una amenaza real que cruzó la pantalla

La periodista recibió custodia policial durante dos semanas. “Me dijeron: una cosa es lo virtual, otra cuando pasa a lo real”, explicó. El hombre fue detenido al intentar buscarla nuevamente. “Les decía a los policías: ella nunca me dijo que no”, relató Larghi, quien jamás había respondido los mensajes.

