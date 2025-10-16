El guitarrista estadounidense Ace Frehley, uno de los fundadores del grupo Kiss, falleció a los 74 años tras haber sido hospitalizado con soporte vital y pronóstico reservado por una caída en su estudio hace dos semanas.

Frehley estuvo conectado a un respirador artificial, y no presentó avances en su estado de salud, con lo cual la familia decidió desconectarlo, en medio de falsos rumores sobre su muerte que se habían propagado por las redes sociales.

Después de la caída, se había informado en Instagram que el músico se encontraba en buen estado, pero que iba a cancelar sus presentaciones. “Está bien, pero contra sus deseos, su médico insiste en que se abstenga de viajar en este momento”, se informó entonces.

Sin embargo, su salud se deterioró y hace una semana se anunció la cancelación de todas las fechas de conciertos hasta fin de año.

El guitarrista integró el núcleo fundador de Kiss junto con Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Fue parte de la banda entre 1973 y 1982. Se alejó por diferencias creativas pero regresó en 1996 cuando la formación original se juntó para una gira y permaneció hasta 2002.

Tras su salida definitiva, continuó con su carrera solista. Su último disco es 10.000 Volts, aparecido en 2024.