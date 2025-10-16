La directora del FMI, Kristalina Georgieva, sigue celebrando el ajuste del gobierno argentino. Destacó que se observa un "cambio genuino para mejor" en la Argentina en los dos años de la gestión de Javier Milei y consideró que aún existe un "apoyo bastante fuerte" en el país para que haya una economía "normal".



En el marco de la Asamblea anual conjunta del FMI y el Banco Mundial, la titular del Fondo dialogó con la agencia Bloomberg sobre la situación argentina y sus perspectivas. “Trabajamos mano a mano con las autoridades y somos socios con la Argentina, y principalmente lo es el Tesoro de Estados Unidos, debido a la magnitud de su apoyo", refirió. La máxima funcionaria del organismo multilateral reconoció que mantuvo contactos en todo momento con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, sobre el auxilio financiero a la Argentina.

"Pero también el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo lo son, y lo hacemos porque vemos un cambio genuino para mejor en la Argentina en los últimos dos años". Comparando las cifras de 2023 con las de este año, apuntó que "hemos pasado de un crecimiento negativo a un 4,5 por ciento este año, la inflación de tres dígitos al 28 por ciento, el déficit que desapareció y en su lugar hay superávit”.

Georgieva, tan convencida como el ministro Luis Caputo de una realidad que sólo reflejan las cifras oficiales, afirmó de inmediato que en Argentina "la pobreza tiende a disminuir, y eso significa que está ocurriendo algo que es bueno para el futuro del país".

A menos de 10 días de las elecciones legislativas, Georgieva fue consultada por lo que ocurriría con Milei si La Libertad Avanza no resulta ganadora en los comicios. "Él estará allí, será el presidente durante algún tiempo. Creo que todavía hay un apoyo bastante fuerte en la Argentina para que el país sea una economía normal. Se está llevando a cabo una importante limpieza regulatoria, que espero siga adelante aunque nos encontremos en una situación algo diferente. Pero no nos ocupemos de política, que la decisión la tenga el pueblo argentino", concluyó.