“El femicidio de Brenda, Morena y Lara es la muestra más cruenta de la precarización de las vidas de las jóvenes en los barrios populares. Lo que ocurrió tiene que ver con los riesgos que corren muchas de las adolescentes de nuestros barrios cuando se disponen a ejercer sus derechos”, dice Meli, a secas, para preservar su identidad. La educadora feminista, militante social y referenta de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores, sostiene que “desde la Red reivindicamos el derecho al disfrute, al goce, al ocio pero, claramente, si hay una precarización en la vida diaria de acceso a la salud, a la escuela, a los clubes y al transporte, ese disfrute también va a estar pauperizado”.

En lo que va de octubre, se cometieron al menos 14 femicidios y 12 intentos de femicidio. “Solo en estos días hubo dos dobles femicidios: en Bahía Blanca fueron asesinadas Myriam Velázquez y su hija Mariana Bustos. En Córdoba, Luna Giardiuna y su madre Mariel Zamudio fueron víctimas de Pablo Laurta”, adelanta en su último informe el Observatorio de las violencias de género Ahora Que Sí Nos Ven. A un mes del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres en su manifestación extrema vuelve a exponer al Estado como fuerza destructiva de las políticas públicas y a la avanzada de un patriarcado disciplinador, mortífero y armado hasta los dientes.

“Como organización, exigimos al Estado políticas públicas para acompañar a las adolescentes en una construcción más saludable entre ellas y con los territorios”, explica Meli. “Pero también vemos que el triple femicidio deja de ser noticia, el vínculo con el narcotráfico toma la escena como si fuera lo único posible dentro de un territorio popular, y cae la demanda por una vida más plena para las pibas y los pibes.”

Mientras que vuelve a tomar fuerza la narrativa sobre las adolescentes pobres como las malas víctimas.

--Pareciera que si las pibas tienen deseos de salir, de estar bien, de sentirse lindas y de ir a fiestas, se justifica la crueldad con la que ocurrió el triple femicidio. Y los medios hegemónicos, no solo con estos crímenes, se agarran de ahí. “Con derechos y deseantes todas las pibas”, plantea la Red, pero hay una invisibilización del deseo de las juventudes, y deberíamos repensar qué lugar tenían Brenda, Morena, Lara y las adolescencias en estos barrios.

Además de que las posibilidades económicas y sociales para siquiera pensar un futuro a corto plazo, son nulas.

--Muchos medios de comunicación volvieron a poner el énfasis en la pollera corta, en que "salió para encontrarse con el novio", o "dónde estaba la familia cuando la piba se fue a tarjetear en un boliche de Villa Celina". Pero hay que estar un paso atrás y observar cómo se dan las vidas de las adolescentes en los barrios populares, porque a veces la única forma que tienen de salir de la reproducción de tareas domésticas en casa, o de los trabajos precarizados de sus familias, que las incluyen, es a través de estos riesgos, algunos virtuales y otros presenciales.

¿Son cuerpos que se descartan en este escenario de precarización y ajuste brutal?

--Desde el inicio son cuerpos descartables, no al extremo pero sí como números que no están asociados a una institución escolar. Faltan y no se hace nada. No hay una puesta del Estado para que esas adolescentes vuelvan a las aulas, y tampoco hay políticas públicas de acceso a la educación, para que las alumnas madres y las pibas que tienen que ayudar o trabajar en sus casas puedan asistir a la escuela primaria o secundaria. Son descartadas cuando llegan a un hospital o a una salita y les dicen “no hay turno para vos”, “no podemos darte herramientas para tener sexo seguro”, “no te podemos atender un cólico estomacal”. Y en vez de un espacio de cuidados, la salud se convierte en una barrera. No hay lugar donde ir a preguntar cómo cuidar sus cuerpos, por la extrema precarización del sistema de salud, que tiene pocos centros en los sectores populares, a veces inaccesibles, y no dan abasto. Muchxs jóvenes de los barrios tienen consumos problemáticos de sustancias, y por lo menos en la Villa 1-11-14 el Estado barrió con las propuestas para acompañar esas situaciones.

¿Qué sucede con las adolescentes y jóvenes en el cotidiano de los territorios?

--Van encontrando encerronas. Son descartadas de los espacios de distribución del territorio, donde los varones también ponen su vida en riesgo cuando se disputan la masculinidad a los tiros y acceden a ser soldados de grupos más poderosos, o a pertenecer a determinadas ranchadas, donde para acceder al consumo de objetos de lujo o de drogas, deben pasar por desafíos violentos. En esa ranchada barrial las pibas no encuentran un espacio, salvo que tengan los mismos consumos que los varones. Si necesitan salir, darle cauce a su deseo, no hay un espacio para hacerlo porque los boliches seguros están lejos del barrio, y lo primero que se les aparece son lugares de riesgo, como los boliches que abren en horario escolar. Ellas se tienen que escapar o ausentarse de la escuela para ir a esos lugares, que son turbios e ilegales. Comienza a armarse un itinerario del riesgo, desde lo descartable de sus vidas desde el nacimiento. Hoy no hay nadie diseñando un programa para que lxs adolescentes de los barrios populares puedan cumplir plenamente con sus deseos, o proyectar sus vidas de una manera que no implique riesgos.

¿Cómo operan las redes sociales en las vidas de las adolescentes que deben quedarse en sus casas para ayudar o realizar tareas de cuidado?

--La virtualidad es uno de los problemas que las atraviesan. Los primeros casos que llegaron a la Red fueron situaciones de grooming: las adolescentes empiezan a hablar con diferentes personas, con desconocidos que las halagan y les dan un bombardeo de amor que no existió en otro lado, pero después les exigen que les manden videos o fotos.

Es complejo poder desarmar desde el encierro esos grados de toxicidad virtual.

--Las respuestas las están dando las adolescentes, con rajarse, escapar, querer conseguir cualquier tipo de laburo con tal de conjurar esa vida a la que están resignadas y que, antes que ellas, sus propias madres vivieron con la reproducción de tareas, o con trabajos clandestinos en talleres. El encierro puede significar seguridad, pero también un riesgo, con las redes que impulsan la ausencia de las pibas de sus casas. En paralelo, esa condición de encierro es la única respuesta del Estado, porque lxs referentes estatales les señalan que tienen que permanecer en sus casas con sus madres o con sus familias, ya que el barrio es peligroso. Y si no hay familia se las encierra en los hogares, con internación compulsiva. No existe imaginación política para que en los barrios haya mayor respuesta a niñxs, adolescentes y jóvenes.

Desde el femicidio de Brenda, Morena y Lara, se habla de la trata para explotación sexual como una deriva de las vidas más pobres.

--Nosotras no decimos que no existe la trata en el barrio, sino que ya no es el único factor que describe la vulneración de estas vidas ni cuenta el por qué de las ausencias o desapariciones. Esto es mucho más capilar, es una amiga que te dice “me compré esta remera o este set de maquillaje. ¿Vos querés lo mismo? Tenés que venir a tal boliche”. Y eso es más difícil de controlar. Por eso decimos que para poder enfrentarlo, se deben generar oportunidades. Si las pibas tienen la posibilidad de ir a la escuela, de tener un núcleo saludable de amigxs y de ir a circuitos sociales cuidados, no se exponen a estos riesgos. Muchas de estas jóvenes son migrantes, racializadas, con la vida pauperizada, y desde niñas son vistas como objetos de consumo. Entonces no es tan difícil ir por el lado de “esta vez voy a decidir yo qué hago con mi cuerpo, y voy a trabajar en tal boliche”, o “me voy con este novio que me está prometiendo el mundo, y de alguna manera prefiero eso antes de seguir cortando telas y durmiendo en un colchón con mi mamá, mientras ella trabaja toda la noche”. Hay que ir un paso atrás y ver cómo se implementó la ausencia del Estado en estos barrios, de qué lugares fueron descartadas esas adolescentes antes que sus vidas sean descartables al extremo, y empezar a tramar otra inteligencia política estatal, no el binarismo del delito y las fuerzas represivas del Estado, vigilando para que no exista.

En cada uno de sus documentos, la Red habla de las vidas que no importan.

--Es una franja muy vulnerada, y en este año y medio de gobierno de Javier Milei estamos ante una máquina cruel. Su gobierno no solo es capaz de desconocer vidas que siempre fueron descartables, sino de no generar políticas de asistencia y cuidado. Vivimos un proceso en el cual un pibe que necesita del acompañamiento del Garrahan, una niñez enferma o con discapacidad, son descartables. Es la banalidad del mal en su máximo nivel. Hace tiempo que las vidas que se despliegan en nuestros barrios son marginalizadas, demonizadas y criminalizadas, pero no se piensa una estrategia institucional para que el delito no sea la salida económica o vital. Por otra parte, desde el triple femicidio los medios de comunicación sólo se enfocan en el mapa narco, y eso no les va a resolver la vida a las adolescencias de los barrios. Es cierto que frente a la ausencia del Estado y de una política alimentaria, el esquema del narcotráfico puede meterse en los territorios con su toma y daca, pero no es lo único que sucede, y tampoco estamos en Ciudad Juárez. Se deben diseñar posibilidades más saludables para las adolescencias, saber qué es lo que pasa antes que ocurran crímenes y empezar a pensar cómo administrar de una manera más amable y amorosa las vidas en los barrios populares. Falta diseñar instituciones que vuelvan a enamorar a los pibes y a las pibas, con propuestas reales del Estado, que surjan de un estudio territorial.

¿Qué respuesta institucional se brinda hoy frente a la desaparición de una adolescente del Bajo Flores?

--Lamentablemente hay situaciones que parecen un como si, porque fueron pensadas para que las víctimas tengan acceso a la Justicia, pero por un mal diagrama no sirven, como las oficinas de violencia doméstica de la Ciudad, donde algunxs efectorxs fueron violentxs con las mujeres que iban a denunciar la desaparición de sus hijas. O los Atajo, que cada vez son menos, tienen un horario reducido y cuesta ir a hacer la denuncia. Es necesario reforzar las capacitaciones y abrir más espacios, donde las mujeres o las familias se sientan acompañadas en sus denuncias.

¿Cuánto pesan el silencio y el miedo en estas tramas?

--En los barrios populares hay una cadena de silencio. Si me pasa algo, me callo la boca, por las dudas que se tomen mayores represalias. “No denunciamos porque puede venir una peor”, aseguran. Luego, el silencio si soy mujer y me sucedió algo que tiene que ver con la vulneración de mi sexualidad, y mantengo ese silencio porque después me tratan de otra manera, o porque quiero seguir perteneciendo a los pocos espacios de afectividad que tengo. Están los silencios vinculados a los entramados delictivos, por miedo a que me hagan algo, o de una venganza hacia mí o hacia algún familiar. Y el silencio al que te somete la sociedad, porque no tenés lugar donde poner tu voz y no hay eco, entonces para qué hablar. Debemos combatir esos silencios.

Los ojos de Mile se entrecierran por segundos. Recuerda a Vera Jarach cuando decía “Nunca más el silencio”, su bandera y conjuro contra la quietud y el desánimo. “Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son la referencia de un feminismo que no se nombró así, pero que salieron a dar una respuesta de una búsqueda que no estaba en otro lugar. Creo que es hora de volver a las viejas luchas de nuestros compañeros y compañeras detenidxs desaparecidxs, para que este olvido que existe de parte de la sociedad hacia los barrios populares no se cristalice, y para visibilizar la organización comunitaria, que es hermosa y da muchísima fuerza. Que el Estado recorra los territorios y se encargue de dar una respuesta ahora para garantizar un proyecto de vida digno.”