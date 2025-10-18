Barcos río arriba. Juan de Ayolas, enfermo.

Barcos río abajo. Hombres por la orilla.

Barcos explorando. Gente desnuda.

Barcos anclados. Abundancia y muerte.

Barcos en el punto acordado.

Barcos navegando en el centro. Guerra en los bordes.

Barcos grandes, extraños, de abordaje difícil.

Pequeños barcos, tránsito constante.

Barcos con cueros, sebo, yerba, harina, ganado menor.

Barcos de vela latina, falúas, piraguas.

Barcos fondeados, pobreza y contrabando.

Barcos tímidos en la Bajada del Rosario.

El barco de Félix de Azara recostado en las islas.

Barcos patriotas frente a una bandera prohibida.

Barcos realistas acechados desde un convento.

Barcos huyendo río abajo.

El barco que no trae a Rosas.

El Beagle anclado frente a la barranca. Darwin en la proa.

Los barcos de d’Orbigny, de Muñiz, de Richard Burton.

Barcos llevados por la inconstancia del Paraná.

Barcos que son la tumba de los obreros.

Barcos multilingües, barcos donde se canta y

barcos hechos canción.

Barcos con salarios de mendrugo.

Barcos descargando en los túneles.

Barcos sin control, con esclavas desde Buenos Aires a Pichincha.

Barcos de paseo, recorriendo las islas.

Barcos donde se sube a trabajar de madrugada.

Barcos remolcados por barcos.

Barcos de cemento y de metal, en el margen oeste.

Barcos sonando las sirenas como náufragos.

Barcos areneros bajando desde Asunción.

Barcos con tripulación filipina y oficialidad griega.

Barcos pasando en hilera en medio de la noche.

Barcos conducidos por el práctico.

Barcos de Lituania, Grecia, Chipre, Malta.

Barcos con cocineros pakistaníes que hablan en urdu.

Barcos que traen a la mujer del capitán, y es rosarina.

Barcos escorados en el muelle.

Barcos anclados en la rada, esperando noticias.

Barcos abandonados. Choque entre barcos.

Barcos fantasmas que cruzan la niebla,

ruidos de cadenas, golpes de remo.

Barcos saludando frente a las columnas en el Parque de España.

Flotas avanzando en las regatas.

Barcos que no entran porque el río está bajo.

Barcos amarrados en las marinas.

Barcos de pescadores en el Espinillo.

Barcos draga reubicando el barro.

Barcos de la Prefectura. Barcos sin papeles.

Barcos ignorados, respetados, recelados.

Barcos que son siempre los mismos.

Barcos que son otros, o de los otros.