El príncipe Andrés, hijo de la fallecida reina Isabel II, renunció este viernes a su título real en el Reino Unido, acorralado po el escándalo de su amistad con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

"Tras conversar con el rey (Carlos III, su hermano) y con mi familia, hemos concluido que las acusaciones constantes hacia mí perjudican el trabajo de Su Majestad y de la Familia Real", expresó el príncipe en un comunicado. "He decidido, como siempre lo he hecho, dar prioridad a mi deber con mi familia y mi país", añadió.

Así, Andrés, de 65 años, pierde su título de duque de York con efecto inmediato, tras caer en desgracia por su cercanía con Epstein, el financista hallado muerto en prisión en 2019 antes de poder ser juzgado por delitos sexuales.

El tercer hijo de la reina ya se había tenido que retirar de la vida pública tras una escandalosa entrevista televisiva en 2019, en que no mostró arrepentimiento por su amistad con Epstein ni la menor empatía por las víctimas de este.

Las revelaciones sobre su relación con Epstein siguen saliendo a la luz, especialmente con la próxima publicación de un libro póstumo, cuyos extractos ya han sido difundidos por la prensa. En él, la estadounidense Virginia Giuffre relata los encuentros que asegura haber tenido con él cuando tenía solo 17 años. Giuffre, quien se suicidó en abril pasado a los 41 años, había iniciado acciones legales contra Andrés en 2021.

El príncipe siempre ha negado las acusaciones de agresión sexual y evitó un juicio en Nueva York a través del pago de varios millones de dólares.

Desde noviembre de 2019 no desempeña ningún papel público y perdió sus títulos militares y patronazgos reales en 2022. No obstante, Andrés conservará su título de príncipe por ser hijo de la reina.