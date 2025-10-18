Carlos "Indio" Solari se refirió en las últimas horas a la actualidad política. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habló después de dos años, en una entrevista telefónica para una radio, en la que se explayó sobre la situación del país y opinó sobre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner.

"Hay un montón de gente que está penando en el país. Se nota una modificación en la manera en que el poder se muestra. No creo en la rosca política, me parece una infamia", aseguró el músico de 76 años.

Habló del show musical de Milei en el Movistar Arena: "Por más que me quiera hacer moderno y ver en eso alguna actitud especial, revolucionaria y de buen aspecto, en todo caso eso podría haber sido hecho en la casa para su grupo de amigos, seguidores, a festejar el triunfo. No sabía ni qué carajo querían festejar o qué querían zapar. Porque también cuando pasan esas cosas groseras hay otras que son mucho más dañinas y peligrosas que pasan a segundo plano".

Añadió: "el famoso pan y circo... acá hasta el pan te sacan, que no hay circo. Eso es una pérdida de energía inmensa y que en realidad tiene que ver con discursos que son de pelea, ni de batalla ni de lucha, de pelea".

Sobre la expresidenta, a quien visitó en San José 1111, expresó: "Yo tengo un respeto muy grande por Cristina. Como cuadro político es impecable. Ahora yo con ella tengo una relación de hablar por teléfono". Contó que es amigo de Máximo, a quien definió como "un gran cuadro político”.

También alabó a Lali Espósito, "esa muchachita que llena estadios". "Le presté atención y se nota que no es un producto de alguien que la promueve", elogió. Manifestó que cuando cantó "Vencedores vencidos" descubrió lo "buena artista" que es.

Finalmente, por Futurock, Solari, que tiene mal de Parkinson, contó que "últimamente me paso la vida empeorando, que es mi trabajo actual; ir empeorando mi salud. Llega un momento que hay días en que no tengo ganas de nada y, bueno, entonces me doy nada".