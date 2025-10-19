Las producciones del teatro El Círculo son una costumbre siempre bienvenida, por su despliegue, talento, puesta en escena. Poder disfrutar de óperas en la ciudad es de una valía distintiva; en este caso, con las tres funciones previstas de La viuda alegre, de Franz Lehár -dirección musical de Lautaro Mura Fuentealba, dirección escénica de Sebastián Núñez-, previstas para este domingo a las 19, jueves y sábado próximos a las 20, en el clásico teatro situado en la intersección de Laprida y Mendoza. Más de 100 artistas en escena acompañarán el rol protagónico de la afamada soprano Virginia Tola. “La viuda alegre es una opereta y no es un drama como el de las óperas; tiene, a diferencia de éstas, un dejo jocoso, pero también su profundidad, con la diferencia de que lo dicho es un poco en chiste”, comenta Tola a Rosario/12.

“Tenemos diálogos en español, y la estamos cantando en alemán, con un gran despliegue. Es una gran apuesta del teatro El Círculo, más aún hoy en día, cuando sabemos que hacer algo cuesta muchísimo, y sobre todo si tiene que ver con el arte; somos 120 personas en escena, contando la orquesta, el ballet ruso, los solistas, los actores. Es una obra divertida y también muy osada, si tenemos en cuenta que la hacemos en alemán. De todos modos, el espectador no tiene que tener miedo, la obra estará subtitulada; además, es un argumento que se comprende muy fácilmente. Y por otro lado, la música es preciosa y está llena de valses”, agrega la soprano, reconocida internacionalmente, apadrinada por Plácido Domingo.

-Hacerla en alemán implica entender la musicalidad del idioma y el sentido, no debe ser nada fácil.

-La verdad que es muy difícil, más que nada porque no es un alemán al uso, sino un alemán antiguo y medio austríaco. Y más allá de que yo vengo cantando en alemán, no son las mismas palabras y, por consiguiente, son un poco más difíciles de pronunciar. Además, en el alemán tenemos muchísimas más consonantes, que tienen que sonar, o de lo contrario, cambian el sentido de la palabra. Le dan un carácter especial a la música y a los personajes. Yo siempre digo, en mis masterclass, que el carácter del personaje está en las consonantes; luego, son las vocales las que te van a marcar la musicalidad; es decir, donde se canta es en la vocal. Y esto no es italiano, donde tenemos mucha más vocal que consonante. Entonces, se encara de una manera diferente, pero también es muy atractiva y le da un toque, si se quiere, más crocante a la obra.

-Una obra cuya temática es imposible que no despierte empatía.

-Sí, seguramente; y lo que sucede también es que aquí salimos de los dramas existenciales. En La viuda alegre hay un mensaje de amor muy profundo; si se quiere, sobre el miedo de entregarse a amar. Entre mi personaje, que es la viuda, y el de Danilo, hubo un antiguo amor de adolescencia; pero ella se tuvo que casar con un hombre mayor, un banquero, para salvar las deudas de su familia. Pero da la casualidad de que en la noche de bodas este señor muere, y ella se queda viuda y alegre, con todo el dinero. Ahí es donde tiene su revancha, donde puede ir a por Danilo, quien al no poder estar con ella, se dedicó a ir de burdel en burdel, sin comprometerse con ninguna mujer. Al final se encuentran, frente a frente, y con el miedo de entregarse realmente al amor.

-¿Cómo resultó el trabajo con tus colegas?

-Mi partner, el barítono Alejandro Spies, y toda la gente que participa, es muy valiosa. Alejandro es de Esperanza y yo de Santa Fe, y eso también es algo a tener en cuenta, porque es una producción del interior y no por eso tiene un nivel menor a lo que se puede llegar a ver en Buenos Aires. Lo que me parece muy importante es que el teatro El Círculo esté apostando a este tipo de espectáculos, rompiendo también un prejuicio, porque una vez que lo llevás adelante, te das cuenta de que ese dinero es recuperable; solamente hay que hacer las cosas bien. Estoy muy orgullosa de El Círculo, y espero que muchos otros teatros de la Argentina puedan replicar esta idea, y hacer más óperas. En el interior somos nietos y bisnietos de inmigrantes, muchos italianos, y hay teatros que están hechos para la ópera, con su foso y todo lo que se necesita, como por ejemplo el Teatro 1º de Mayo de Santa Fe; hay muchos así en Argentina, donde se podría hacer ópera perfectamente.

-Y vencer el prejuicio que la aleja de tanta gente.

-Convengamos que estamos cantando una música que se escribió, mínimo, 100 años atrás. Eso nos aleja un poco, pero como la temática y los conflictos del ser humano son los mismos, y si uno comprende que va a ver teatro cantado, al final se torna muy fácil comprender una ópera. Creo que lo más difícil es decidirse y tener el primer acercamiento, una vez que uno va, te das cuenta de que es asequible.

-En tu caso, ¿cómo llegaste a este mundo?

-Cuando era chica, de los 6 a 8 años, todo lo que empezaba lo dejaba: danza, piano, flauta. Pero un día veo un coro y le digo a mi mamá: “Quiero ir ahí”. Estuve 11 años en ese coro, y dio la casualidad que, en un momento, hicimos el coro de niños de la ópera Carmen. Y bueno, me voló la cabeza, quise saber más de lo que estaba pasando, me regalaron un video de la obra y vi que era teatro cantado, que había un personaje que podías desarrollar, al que le pasaban cosas, que tenía un conflicto, y que todo lo que estabas diciendo contaba una historia. Me encantó, y decidí ser cantante de ópera. Pero no porque venga de una familia que haya estado vinculada a la ópera, sino porque es algo que llega a cada uno cuando tiene que llegar; como si fuera un llamado religioso.

La viuda alegre incluye las tareas de Sebastián Núñez y Walter Gonsolin en escenográfica, vestuario a cargo de la producción del Teatro Colón de Buenos Aires, y coreografía de Vanesa Moreira.