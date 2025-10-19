En 1991 murió, a los 36 años, Hervé Guibert. Por aquellos años, su nombre era inseparable del libro Al amigo que no me salvó la vida, donde hacía una crónica brutal y clínica sobre su enfermedad: recibió el diagnóstico de sida en 1988. Guibert era fotógrafo, escritor, periodista, y uno de los personajes hermosos y malditos que en esos terribles años eran un altar tembloroso y afrancesado. En Argentina los veíamos en películas alAl amigo…Subway PosesiónVigilar y castigar Historia de la locura.
Mirar el futuro
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.