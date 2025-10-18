En un domingo que estará marcado por la final del Mundial Sub 20 de Chile entre la Argentina y Marruecos, continuará la 13º fecha del torneo Clausura con cuatro partidos que definirán tanto la clasificación para los octavos de final de la competencia como la lucha por no perder la categoría. Resalta el clásico platense que desde las 15 jugarán Estudiantes y Gimnasia (TNT Sports Premium), el mismo horario en el que Sarmiento recibirá a Vélez en Junin (ESPN Premium). Mientras que a las 18 lo harán Rosario Central-Platense (TNT Sports Premium) y San Martín de San Juan-Independiente (ESPN Premium).

Gimnasia va muy tocado al estadio de su tradicional rival. Su campaña es deficiente, el lunes pasado debió renunciar su técnico Alejandro Orfila y de aquí al final del Torneo lo dirigirá Fernando Zaniratto, el entrenador de la reserva. Aunque matematicamente todavía tiene chances de clasificación (está a dos puntos del octavo puesto de la zona B), el miedo mayor es que la actual mala racha (cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas) lo lleve a volver a pelear el descenso en las últimas tres fechas (solo tiene por debajo en la tabla anual a Aldosivi y los sanjuaninos). Estudiantes figura quinto en la zona A y tratará de lograr ante su gente un triunfo que no solo ratifique su paternidad de los últimos tiempos sino que lo aproxime a las copas continentales del año venidero, objetivo que tiene a cuatro puntos.

Aunque viene dar un gran golpe de autoridad al derrotar a River la fecha pasada en pleno estadio Monumental, Sarmiento es otro de los que no puede regalar nada en cuestiones de descenso: está 23º en la tabla anual y 28º en la de los promedios y en función de lo que pase este fin de semana, puede quedar muy complicado para las tres fechas faltantes. Además, no ha podido armar una localía fuerte y de eso puede llegar a aprovecharse Vélez, que perdió el sábado pasado con Central en Liniers, con 22 puntos está tercero en la zona B y que tambien necesita arrimarse a los puestos de ingreso copero (está siete puntos de Barracas, el último que entra por ahora)

En San Juan, habrá más angustia que fútbol. San Martín se está yendo al descenso e Independiente no ha podido ganar en lo que va del torneo y casi ha descartado poder llegar a las copas de 2026. Por lo que un triunfo de cualquiera de los dos, aportará oxígeno a un presente mediocre sin remedio. En cambio, Central recorre el extremo opuesto. Es el equipo que más puntos sumó en la temporada (56) y casi tiene asegurado jugar la próxima Copa Libertadores al igual que Platense que lo hará por haber ganado el título del Apertura. Los rosarinos están cuartos en la zona B, suman tres triunfos al hilo y también le apuntan a este torneo. Platense, en cambio, ganó solo uno de los últimos seis partidos y ya se habla de un posible reemplazo de su técnico Cristian "Kily"González si a fin de temporada, el equipo no levanta cabeza.