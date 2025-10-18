Con un gol de Leandro Trossard, Arsenal venció como visitante 1-0 a Fulham y se consolidó como líder de la Premier League, en una jornada en la que el Manchester City volvió a ganar de la mano de Erling Haaland.

Con 19 puntos, el Arsenal regresó de la fecha FIFA en alto nivel y aseguró un triunfo que le permitirá completar la jornada en la cima de la tabla. El solitario gol de Trossard cuando promediaba la segunda etapa resultó suficiente para superar al Fulham, que quedó cerca de los puestos de descenso.

En tanto, con un doblete de Haaland, el Manchester City venció 2-0 a Everton y subió hasta la segunda posición, al menos hasta que este domingo Liverpool se mida ante Manchester United. En otros resultados de este sábado, Chelsea le ganó como visitante 3-0 a Nottingham Forest, Brighton venció 2-1 a Newcastle, Burnley superó 2-0 a Leeds, Sunderland se impuso 2-0 a Wolverhampton y Brighton igualó 3-3 ante Bournemouth.