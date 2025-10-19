Para la primera candidata a diputada nacional por Santa Fe de Fuerza Patria, Caren Tepp, en los comicios legislativos del 26 de octubre “puede haber tres listas, pero hay dos modelos en juego”. Por eso, en esta entrevista con Rosario/12, dijo que el gobernador Maximiliano “Pullaro es (Javier) Milei con otro nombre”, y que en las elecciones “lo que se va a votar es si se está a favor o en contra” del presidente. Pidió a “los desilusionados” que “no se queden en casa” y vayan a sufragar, a la vez que señaló que en las recorridas de campaña “lo más preocupante es que las familias santafesinas se están endeudando para poder comer”, algunas con bancos y las menos favorecidas “con el narco”. “Nuestro principal objetivo es ganarle a la resignación”, afirmó la primera mujer en encabezar una lista de diputados nacionales del PJ santafesino.

-¿Qué se juega en estas elecciones?

-Esta es una elección nacional, no provincial. Y acá lo que se va a votar es si se está a favor o en contra de Milei. Y todo lo que no es decididamente en contra, termina siendo a favor. Estas elecciones sólo se van a leer de una manera: si Milei ganó o no. De hecho, las declaraciones de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump en estas últimas semanas hablan de eso mismo. Milei estaba convencido de que Santa Fe era una provincia que ellos ganaban. Y hoy, las expectativas que está generando la lista de Fuerza Patria, que claramente se está imponiendo con una tendencia a ganar, es una preocupación porque no lo tenían en el radar. Y perder Santa Fe para La Libertad Avanza va a ser perder las elecciones nacionales, por la importancia que tiene nuestro distrito en el escenario nacional. Lo importante acá es con qué noticia se quiere ir a dormir el santafesino o la santafesina el domingo a la noche: si ganó Milei en Santa Fe o si ganamos los santafesinos y las santafesinas. Y en ese escenario, no hay lugar para terceras o cuartas opciones. Lo que tenemos que hacer es ponerle un freno a tanto atropello y a tanta crueldad, y la única fuerza capaz de ponerle un freno y ganar en Santa Fe es la lista que orgullosamente me toca encabezar, de Fuerza Patria.

-¿Vos no ves que pueda haber un escenario de tres tercios o que Provincia Unida sea un opositor firme a La Libertad Avanza?

-No, porque acá puede haber tres listas, pero hay dos modelos que son los que están en juego en esta elección. Y para decirlo claramente, Pullaro es Milei con otro nombre. Vemos que el escenario va a terminar configurado como fueron las elecciones en Rosario hace algunos meses nomás, donde con Juan Monteverde después de 30 años pudimos ganar la ciudad, pero ganarle fundamentalmente una apuesta fuerte que tenía La Libertad Avanza. Creemos que hay una mayoría social que no está de acuerdo con el rumbo de las cosas y que nuestro principal objetivo es ganarle a la resignación. Que todos aquellos que hoy están desilusionados, porque hay cierto porcentaje de la población que hace dos años eligió a estos gobiernos que hoy no está de acuerdo con el rumbo de las cosas, el 26 no se queden en su casa. El objetivo de Fuerza Patria es que todo ese descontento, toda esa desesperación y también esa angustia se pueda plasmar y hacer escuchar. Y la mejor manera y la única en democracia es participando a través del voto. Pedimos que nos acompañe no solamente para ponerle un freno a ese presente de tanta angustia, ni siquiera para mirar con nostalgia el pasado, sino fundamentalmente para darle fuerza a una nueva generación que tiene vocación y voluntad de hacerce cargo del futuro de nuestra provincia y de nuestro país en los próximos años.

-Si se da ese escenario que estás planteando y hubiese un triunfo de Fuerza Patria en Santa Fe y una derrota de Millei a nivel nacional, se cumpliría la primera parte del slogan que es “parar a Milei”. ¿Cómo se arma lo que viene?

-Lo que viene tiene que seguir con lo que empezamos a gestar desde hace un tiempo y que era lo que nos pedía la gente: la construcción de unidad, de frentes que sean los más amplios posibles. Hoy tenemos esta Fuerza Patria que tiene a más de 10 partidos de todo el campo nacional y popular de la provincia de Santa Fe que quiere seguir con los brazos abiertos. Porque creo también que el resultado de las elecciones y tal como se dan los resultados que estamos esperando, que es poder ganar la provincia de Santa Fe, se va a reconfigurar el tablero político. Estamos en un escenario donde cada vez más aquellos sectores vinculados a lo que era el ex Frente Progresista y votante de aquellas banderas, hoy se sienten huérfanos políticamente en Santa Fe y empiezan a mirar en la lista de Fuerza Patria y en la construcción del espacio que estamos armando. Eso a nosotros nos da mucha ilusión, porque creemos que vamos a tener que construir en los próximos años un gran frente democrático que les presente a los argentinos, a las argentinas y a los santafesinos una alternativa de gobierno.

-¿Cómo te sentiste vos como militante de Ciudad Futura en esta experiencia de acuerdo más amplio con el PJ y otras fuerzas?

-La verdad que muy agradecida por la militancia de todos los espacios que me abrió las puertas de cada uno de sus territorios, de sus localidades, el corazón de sus espacios políticos, haciéndome sentir una compañera más. Asumo con mucho orgullo y también con mucha responsabilidad estar siendo hoy la voz de un conjunto de compañeros y compañeras de militancia que venimos de distintos espacios y trayectorias, pero que decimos “no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos”. Lo que más me gratifica de todo este proceso es que no solamente hemos recuperado la ilusión y la autoestima de la militancia. A medida que fue pasando la campaña se fueron sumando no solo el colectivo de la renovación política, sino también el colectivo del movimiento obrero organizado, después el colectivo de las mujeres y las diversidades sexuales, el de las personas con discapacidad, los intendentes y presidentes comunales que le están haciendo frente hoy a la extorsión del Gobierno nacional y también del provincial. Y lo que necesitamos es que la política le vuelva a dar espacio y participación protagónica a la sociedad civil, que se organiza después de defender sus derechos, pero también con el horizonte de poder imaginar volver a ampliarlos en un corto plazo. Lo que más orgullo me da de esta lista y si logramos finalmente ganar el próximo 26 de octubre, va a ser una reivindicación de la militancia y de los proyectos colectivos. Vamos a terminar también con esta idea de una política y una democracia liberal que pareciera que hay que tener nombres de pesos e ir a buscarlos a cualquier lugar con tal de ganar una elección.

-Por fuera de esos espacios militantes con los que estás haciendo campaña, cuando hablás con la gente que no expresa una idea militante o que no participa en una estructura partidaria o colectiva, ¿qué cosas se dicen?

-En la mayoría de las asambleas, el que no participa partidariamente se presenta y lo dice. Y eso para mí es una buena señal de que no es que la ciudadanía tenga apatía con la política, sino que la política tiene que dar el primer paso, acercarse y abrir la participación y ahí el pueblo responde. Hoy los trabajadores sean del sector público o privado, los trabajadores registrados te dicen que el mes se les termina el día 20, el día 15, y que el resto del mes es acumular deudas, no saber si vas a poder o no renovar el contrato de alquiler. Y lo más preocupante es que las familias santafesinas se están endeudando para poder comer. Con la tarjeta de crédito, con las billeteras virtuales, si estás en un barrio popular lo más probable es que el que te termine prestando la plata sea el narco o el dealer, con la complejidad que eso trae en términos de violencia. Un 30% de los argentinos está endeudado con entidades bancarias, imaginémonos cómo eso se amplía en su universo cuando incorporamos esos otros mecanismos de endeudamiento. Todo eso no es en vano, eso está generando angustias muy profundas, niveles de depresión muy grandes. Nos hacemos la pregunta de si hoy estamos con niveles de poder adquisitivo similares a los del 2001, ¿por qué todo esto no se manifiesta con mayores niveles de protesta social, de movilización popular? Y es porque todo eso que no está saliendo puertas afuera, está implosionando puertas adentro de nuestros hogares. Los problemas de salud mental, el aumento de los efectos problemáticos de las adicciones, la ludopatía, los intentos de suicidio en los jóvenes, son manifestaciones de esta Argentina que nos duele. Lo que sí pasa en las asambleas es que estas cosas nos damos cuenta de que no son culpa nuestra, como nos quieren hacer creer, que es culpa de cada familia. Sino que son consecuencias y síntomas de políticas económicas que están precarizando la vida.