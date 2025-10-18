En la Casa del Pueblo que el Partido Socialista posee en La Plata se llevó a cabo la asunción de las nuevas autoridades, encabezadas por el electo secretario general, Luciano Burket, y el adjunto, Carlos Ajamil, cuya lista había ganado con el 78 por ciento de los votos.

Durante el acto, que contó con la presencia de Julio Alak, los socialistas expresaron su acompañamiento al espacio político de Fuerza Patria y la adhesion al proyecto encabezado por el gobernador Axel Kicillof, elemento que marca un punto de inflexión en la historia reciente de esa fuerza política.

El gobernador no puso estar presente físicamente, pero envió su ashesión por escrito. "Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludar la asunción de las nuevas autoridades del Partido Socialista y anhelando tengan un mandato que reafirme los valores han sabido defender en su larga historia", expresó.

Usina Socialista el espacio interno del que participa el presidente del Concejo Deliberante platense, Marcelo Galland, selló un acuerdo con los marplatenses que conduce Luciano Burket, denominado Movimiento Socialista. Según lo acordado, la conducción será rotativa, un año cada uno, empezando por Ajamil, que tomó las riendas esta semana.

El triunfo de esta línea, ocurrido en las elecciones de julio pasado, tras un año de intervención, cumple con los dos mandatos de las bases: la recuperación de la tradición popular, tras años de acuerdos y cogobierno con el Pro que en la ciudad expresaba Julio Garro, y la renovación generacional.

El sector derrotado llevaba como cabeza de lista a Emiliano Fernández, quien se desempeñó como Director de Mediación Comunitaria durante la intendencia de Julio Garro y responde políticamente al porteño Roy Cortina. De hecho, Fernández replicó con Garro un acuerdo similar al que Cortina cerró con Rodríguez Larreta cuando este era jefe de gobierno porteño.

Durante su discurso, Ajamil afirmó que “con esta jornada histórica damos inicio a la recuperación de nuestro partido, y con ella, la posibilidad de retomar un camino progresista y popular que nunca debimos abandonar".

“Luego de que el partido haya estado en manos de un pequeño grupo dispuesto a rifar nuestra historia y nuestros valores en pos de sus intereses, hoy nos unimos a las fuerzas populares y nacionales para acompañar al pueblo frente a la frágil situación política y económica a la que nos lleva el actual gobierno nacional”.

Crisis amarilla

La derrota del sector de Emiliano Fernández debe leerse como un capítulo más de la profunda crisis política en la que se encuentran sumergidos los ex integrantes de la coalición JxC desde 2023, también a escala platense.

Garro fue funcionario de Milei pero duró muy poco: lo echó el troll Daniel Parisini desde su cuenta de X, por una polémica en torno a Messi, Enzo Fernández y unas expresiones racistas en julio del año pasado.

El dos veces intendente, entonces secretario de Deportes, sostuvo que Messi, en tanto capitán, debía pedir disculpas por las palabras de Fernández. Parisini lo cruzó en X y Milei apoyó a Parisini, forzando la renuncia de Garro.

La principal espada de Patricia Bullrich en la ciudad es Juan Pablo Allan, que en diciembre asumirá como concejal libertario. Por su parte, los radicales, que cogobernaron con Garro durante ocho años, compitieron en septiembre bajo el sello Somos.