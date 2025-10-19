La Natividad La Dolfina se adjudicó la zona A del 85° Abierto de Tortugas de polo, segunda cita de la Triple Corona, al superar con gran autoridad 23-7 a Los Machitos El Refugio, y es el primer finalista del torneo.

El andar del conjunto de los Cambiaso y los Castagnola fue demasiado para el equipo liderado por Diego Cavanagh, que si bien luchó durante los ocho chukkers, nunca pudo estar cerca en el marcador.

Con 12 tantos de Camilo Castagnola, el equipo que viste de verde y azul ganó seis de los ocho parciales (los dos restantes terminaron 2-2), consiguió su sexta victoria consecutiva en la semana y ahora espera rival en la gran final del torneo.

Por su parte, en el primer partido de la jornada, Sol de Agosto derrotó 19-13 a La Irenita La Hache y logró la primera victoria en el torneo. Los dos conjuntos ya estaban eliminados.

Sol de Agosto pudo festejar por primera vez. Imagen: Matías Callejo / Prensa AAP





Sol de Agosto se llevó lo que venía buscando hace varias fechas, su primera victoria en 2025, tras vencer claramente al conjunto liderado por Pablo Mac Donough e Hilario Ulloa, que aún no se pudo acomodar en esta temporada.





Los equipos y la progresión:





23 LA NATIVIDAD LA DOLFINA: Camilo Castagnola 10 (12 goles, tres de penal y uno de córner), Adolfo Cambiaso (n) 10 (5, uno de penal), Adolfo Cambiaso (h) 10 (2), Bartolomé Castagnola (h) 10 (4). Total: 40.

7 LOS MACHITOS EL REFUGIO: Victorino Ruiz Jorba 8 (5, uno de penal), Alfredo Bigatti 8 (2), Diego Cavanagh 8, Teodoro Lacau 8. Total: 32.

La Natividad La Dolfina: 2-0, 5-1, 7-1, 9-3, 12-3, 17-4, 21-5 y 23-7.

Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José I. Araya.