Las ventas minoristas por el Día de la Madre cayeron 3,5 por ciento en comparación con 2024. Se trata del cuarto descenso interanual consecutivo en una de las fechas clave para el consumo masivo. La crisis que atraviesa la actividad como consecuencia de la retracción salarial impacta en el cierre de comercios. Según se desprende de un relevamiento efectuado durante el bimestre julio-agosto de 2025