Estaba escrito, era el día de Maamma. El 7 de Marruecos, una flecha roja en el camino de Argentina fue endiablado en el primer tiempo, enloqueció a a la línea de fondo de los pibes de Placente y fue decisivo en la corrida y el pase pinchadito que terminó en el segundo gol. Othmane Maamma es un producto de la globalización: nació en Francia, juega en el Watford de la Segunda División inglesa, representa a Marruecos y quiere parecerse al portugués Cristiano Ronaldo. Muy probablemente lo veremos en el Mundial del año que viene.

Otro que la rompió es el que hizo los goles, Yassir Zabiri, que nació en Rabat y juega en el Famaliçao de la liga portuguesa. Y también él tendrá, seguramente, chances de jugar el Mundial. Bien en el tiro libre ayudado por la poca reacción del arquero argentino y muy bien en el segundo gol, entrando por la izquierda para cruzar la pelota a la red.

Fueron los puntos altos de la selección marroquí que tuvo otras figuras destacadas, mucho orden y concentración para defender la pelota parada. Argentina pareció dominar el juego, pateó una docena de córners, pero tuvo muy poquitas situaciones de gol y no le causó ninguna preocupación al arquero del equipo adoptado como propio por los chilenos.

Marruecos viene de ser un gran animador del Mundial de Qatar, ganó el bronce olímpico en los Juegos Olímpicos de París, goleando a Egipto, obtuvo este título y sueña con un gran papel en la próxima Copa del Mundo. Algunos de estos pibes que vimos tal vez sean parte de ese sueño.

¿Y por casa cómo andamos? Soler ya tuvo algún llamado de Scaloni. El de lateral por la izquierda es un puesto que no tiene muy reforzado el entrenador. Es un candidato. El otro podría ser es Gianluca Prestianni que hizo un gran Mundial y es un delantero por afuera de esos que desequilibran. Pero todos tienen derecho a ilusionarse en un futuro no muy lejano. Los pibes de Placente cumplieron una actuación muy digna, fueron superiores a todos sus rivales en los distintos escalones y fueron vencidos por un rival que jugó. Nada que reprocharles a nuestros pibes. Salud campeones, salud subcampeones.