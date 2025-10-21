El promedio de vida en China comunista antes de la revolución era de aproximadamente 35 años debido a una altísima mortalidad infantil, hambrunas frecuentes, falta de asistencia médica, conjuntamente con enfermedades infecciosas.

Después de la revolución se crea un sistema médico rural y comienzan campañas masivas de salud pública y de vacunación que permiten erradicar enfermedades como la viruela y el cólera. Es así que aumenta la esperanza de vida de 35 a 63 años en sólo dos décadas.

De 1980 al 2000 se producen reformas económicas que permiten una mejora en la alimentación, en la educación, en la salud y nuevamente la esperanza de vida aumenta a 71 años y 5 años después, en la actualidad llega a los 79 años.

Para alcanzar estos logros redujeron la pobreza e invirtieron en educación y en salud. Pequeño Javo, no podemos pretender que hagas un giro al comunismo, pero ellos saben cómo gobernar para que la gente tenga trabajo, salud, educación y esperanza de vida.

Un estudio del Centro de Investigación Social Urbana (CISUR) reveló que en 2022, el promedio de esperanza de vida en Argentina era de 71.6 años. Pero con una salvedad, que en los barrios populares el promedio es de 60.6.

¿Qué nos indican estos números? Que la gente humilde tiene una vida más corta. Para explicarlo de manera sencilla: los años de vida tienen un precio.

Los países con alto desarrollo económico como Francia, Italia, Suecia o Países Bajos tienen una esperanza de vida entre los 82-83 años.

La actual configuración de la distribución de la riqueza nos indica que los recursos humanos están cada vez más concentrados en unas pocas personas en detrimento del resto.

En pocas palabras, hay unos pocos que cada vez tienen más y muchísimos que cada vez tienen menos. Menos recursos, menos dinero, menos comida, menos salud, menos educación, menos esperanza de vida.

El gobierno de Milei realizó el mayor ajuste del gasto social desde 2002, especialmente en programas para jóvenes y adultos mayores.

Jubilaciones que no cubren necesidades mínimas de alimentación, ni de medicamentos ni del cuidado de la salud. Falta de trabajo y precarización del existente para los jóvenes y desocupación en aumento por cierre de empresas para trabajadores registrados. Recortes en las magras asignaciones por discapacidad. Abandono de los comedores en los barrios marginales. Ataque a la salud y a la educación pública.

Y mientras “no hay plata” el Pequeño Javo, su hermanita (que es un faro moral para él) y la banda de corruptos que los acompaña se la llevan, aunque la plata grande, esa en dólares que no está en la caja fuerte ni en el colchón, va a parar a paraísos fiscales de sus patrones.

Aunque no hay datos oficiales aún sobre cambios en la esperanza de vida bajo el Pequeño Milei, los factores que la determinan -como acceso a la salud, alimentación, vivienda y estabilidad social- se han deteriorado en todos los sectores, especialmente en los más vulnerables.

Esto sugiere que la brecha de la esperanza de vida entre clases sociales podría aumentar aún más si estas tendencias continúan.

Naturalizamos estos crímenes que no tienen prensa, que no son noticia. Cuando una persona de un barrio humilde muere 11 años antes de la esperanza media de vida, la están matando 11 años antes sin que siquiera tome conciencia de que es una víctima de este sistema socio-económico.

Todos estamos aterrorizados porque el Pequeño J. peruano torturó y asesinó a tres niñas y deseamos que muera en prisión, mientras el Pequeño Javo asesina legalmente a millones y hasta ahora queda impune.

Pero algo está sucediendo para que el Pequeño Javo no pueda salir a la calle y tenga que escapar corriendo de sus víctimas. Algún día tendrá que encontrarse con el Pequeño J. peruano pagando por sus crueldades.