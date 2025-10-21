Locas margaritas, dirigida por Vera Chytilová es una película fundamental de la Nueva Ola Checoslovaca, una comedia negra, satírica sobre dos jóvenes mujeres tomando sol concluyen que: "si en este mundo todo está corrompido, estaremos corrompidas nosotras también" (A las 20, en Cine Club, España 401.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.