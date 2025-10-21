San Lorenzo sacó un triunfazo 2-1 este lunes en su visita ante Atlético Tucumán, en la continuidad de la fecha 13 de la Liga Profesional. El resultado por ahora deja a ambos en puestos de play-offs.

El Decano se puso en ventaja rápidamente tras un tiro libre de Améndola que el colombiano Romaña quiso despejar de cabeza, pero dio en la espalda de su compañero Perruzzi y la pelota le quedó servida al defensor Marcelo Ortiz, que no perdonó y superó la resistencia del paraguayo Gill.

El trámite continuó siendo más bien chato. Pero en una jugada polémica sobre el filo de la primera parte, un tiro de esquina cayó sobre el área superpoblada y en el ramillete de jugadores sobresalió el manotazo del arquero Mansilla, que pretendió despejar el balón, aunque le erró y con el mismo impulso dejó tendido a Cuello, quien había logrado cabecear de modo defectuoso. Tras la revisión en el VAR, el árbitro Bruno Amiconi decretó penal que el propio Alexis Cuello cambió por gol.

De vuelta de los vestuarios, un corner desde la derecha ejecutado por Gulli fue interceptado de cabeza por Nicolás Tripichio, quien marcó por vez primera en el Ciclón y daba vuelta el trámite.

Atlético Tucumán salió como una tromba en procura de empardar, pero quedaba expuesto ante la velocidad del colombiano Herazo, que había ingresado en el complemento. Así las cosas, el partido en el Monumental José Fierro era una moneda al aire.

Los de Lucas Pusineri tuvieron dos ocasiones en un minuto: primero Nicola cabeceó de sobrepique y Romaña la sacó casi en la línea; luego Ferreira cabeceó apenas afuera tras un tiro de esquina. Entonces los arqueros se hicieron protagonistas: Mansilla le ahogó el grito a Cuello y a Gulli, pero en el medio Gill tuvo un atajadón frente a Ruiz Rodríguez, quien luego en tiempo adicional convertía, pero en posición adelantada. Con el pitazo final, San Lorenzo se terminó trayendo tres puntos vitales desde Tucumán.







