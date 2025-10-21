El presidente Javier Milei confirmó este martes que realizará cambios en su gabinete luego de las elecciones legislativas del próximo domingo.

“De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos“, afirmó en una entrevista con la TV Pública.

Entre los ministros salientes estarán Patricia Bullrich de Seguridad y Luis Petri de Defensa -ambos son candidatos y se da por descontado que resultarán electos-, aunque en los últimos días crecieron los rumores de que también habrá otros funcionarios que dejarán su gabinete.

En la entrevista, además, el mandatario bajó las expectativas que inicialmente había planteado respecto al desempeño electoral de La Libertad Avanza: de decir que el país se pintaría de violeta pasó ahora a afirmar que un buen resultado sería "uno que me asegure un tercio en la Cámara (de Diputados), que es una pared de defensa". Ese es el número que el Presidente necesita para que el Congreso no voltee sus vetos.

“Además, con nuestros aliados podemos llegar a 100 votos en la Cámara Baja y es posible conseguir quórum también, entonces vamos a empezar con una dinámica parlamentaria que nos va a permitir viabilizar reformas”, agregó el ultraderechista.