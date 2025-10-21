El Gobierno está dispuesto a desfinanciar las universidades de Argentina a cualquier costo. Luego de que el Congreso rechazara el veto y finalmente se aprobara la ley que asegura los fondos para el funcionamiento y los salarios, el oficialismo la promulgó, pero con una salvedad. Una salvedad nada menor, vinculada a que la “ley quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento”. En criollo, anuncia de manera formal que no cumplirá con el mandato del Congreso que, para ser justos, es la segunda norma que sanciona en lo que va de la gestión libertaria para salvar a las universidades del cierre. Mientras tanto, rectores y gremios anuncian los próximos pasos vinculados a la judicialización de la medida.

En los considerandos de la promulgación se lee: “Que, en virtud de lo hasta aquí dispuesto, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional promulgue la Ley N° 27.795, pese a que la misma, por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere”.

Con este párrafo, el Gobierno transparenta su decisión de no destinar el dinero que la ley garantiza y deja entrever su voluntad de que los fondos que finalmente tendrán las instituciones universitarias se definan a partir del presupuesto 2026, a discutirse también en el Congreso. La administración libertaria busca, de este modo, ganar tiempo hasta que ese Congreso, luego de las elecciones, responda a otro reparto de fuerzas. Asimismo, revela un modus operandi calcado al que había exhibido con la promulgación y suspensión de las normas vinculadas a la emergencia en discapacidad y emergencia pediátrica. Mientras tanto, se estima que los trabajadores y las trabajadoras de las universidades nacionales perdieron, en lo que va de la gestión libertaria, un 50 por ciento de su poder adquisitivo.

En diálogo con Página 12, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, que reúne a las máximas autoridades de todas las universidades del país), dice: “Hemos tenido una reunión de Comité Ejecutivo, nos encontraremos en un plenario del CIN y vamos a definir los términos de una acción judicial conjunta”. Luego remata: “En el fondo lo que está en juego es el sistema republicano, porque incumple una ley necesaria, cuando sabemos que este gobierno ha redefinido partidas y dejado de cobrar impuestos por decisión propia”.

La Ley de Financiamiento Universitario sancionada, además de priorizar una mejora en el salario de los trabajadores y los gastos de funcionamiento, ofrece una mirada a futuro y propone el crecimiento de las inversiones hasta llegar al 1,5 por ciento del PBI hacia 2031. Además, como aspectos novedosos, por un lado, crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina; y, por otra parte, especifica de dónde saldrán los fondos que piden las universidades: de la coparticipación federal y un proceso de reasignación de partidas. Este punto es importante porque el principal argumento del presidente cuando vetó el proyecto era que rechazaría de plano cualquier norma que alterara el “déficit cero”.

No hay plata (salvo para algunos)

En relación a la redefinición de partidas que sí efectuó el Gobierno sin ningún reparo y que observa Alpa, el economista Hernán Letcher señala en su cuenta de X: “El Gobierno vetó Universidades y Garrahan usando el argumento de que no hay fuente de financiamiento. Pero esto no le preocupó cuando: 1) bajó las alícuotas de retenciones de manera temporaria para algunos granos hasta el 30 de junio de este año con un costo de USD 544 millones; 2) llevó a 0% las retenciones solo por una semana y para beneficiar a 10 agroexportadoras --y perjudicando a los productores--, con un costo de USD 1.500 millones; 3) bajó las retenciones a la minería, con un costo de USD 500 millones; 4) le amplió la partida a la SIDE por $32.616 millones”.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, comenta a Página 12: “El gobierno nacional solo debía cumplir la ley. Ni más, ni menos. Y optó por no hacerlo. Si las universidades atravesamos dificultades para funcionar con normalidad es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo, que niega con artilugios lo que la ley dispone”.

De hecho, de manera reciente, la UNR puso en funcionamiento un programa de solidaridad para sostener la infraestructura, el equipamiento y la movilidad estudiantil. Básicamente, a partir de septiembre, recibe aportes voluntarios de graduados y empresas, que podrían servir como un bálsamo en medio de una crisis sin comparación en la historia.

Después continúa Bartolacci: “Es muy grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en casos como este que, como con discapacidad y emergencia pediátrica, se refiere a leyes con amplia legitimidad social y política. El Consejo Interuniversitario Nacional se reunirá en sesión plenaria este miércoles en Buenos Aires. Iremos a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”.

En este marco, en las vísperas de las elecciones de medio término, las universidades planifican nuevas demostraciones de rechazo y resistencia, que combinarán estrategias por vía legal, movilizaciones y paros.