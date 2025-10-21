El consumo masivo sufrió una caída abrupta en septiembre: retrocedió 6,3 por ciento contra igual mes del año anterior y un 7,9 por ciento en comparación con agosto de este año. En lo que va de 2025, las compras de la familia acumulan una disminución de 3 por ciento.

Los datos corresponden al análisis realizado por la consultora Focus Market con datos de Scanntech, que analizó el consumo masivo en 756 puntos de venta de todo el país. Damián Di Pace, director de la consultora, explicó: “La caída del consumo masivo refleja el impacto directo de la corrección de precios relativos, especialmente en servicios regulados y privados, que ajustaron más rápido que los ingresos”. Y agregó: “este proceso afecta con mayor fuerza a la clase media, que destina una proporción creciente de su presupuesto a gastos fijos, reduciendo su margen para el consumo de bienes”.

La caída del consumo fue más pronunciada en el área metropolitana, según muestran los datos: allí disminuyó 16,7 por ciento durante septiembre frente al mes anterior. En contraste, en el interior del país el consumo cayó 2,9 por ciento.

En cuanto a los formatos de venta, la caída más grande se observó en la tienda Self-Independiente, es decir los almacenes de cercanía, que presentaron una disminución del consumo de 13,1 por ciento en el mes. Mientras que la reducción fue del 5,3 por ciento en autoservicios grandes, 3,3 por ciento en autoservicios medianos y 1,9 por ciento en autoservicios chicos.



