Por estos días, las nubes parecen tener vida propia. En el cielo y también en los libros: “Vida y obra de algunas nubes”, la novedad de Editorial Limonero, reúne los textos de Hernán Ronsino, escritor nacido en Chivilcoy, y las ilustraciones de Christian Montenegro, referente de la gráfica contemporánea. El resultado es un objeto de lectura y contemplación: un libro para todas las edades, pero pensado especialmente para el público adulto, donde cada página propone un viaje distinto.

Ronsino imagina en estos relatos breves un mundo en el que las nubes se vuelven protagonistas secretas. Fugaces y extrañas, mínimas pero imprescindibles, las nubes son la materia que conecta la historia con la fábula, la memoria con la imaginación. De un pueblo de los Andes a Malasia, del pasado histórico a la pura invención, junto a la guía de un pirata, una niña o un oso polar, cada historia es un viaje efímero.

En diálogo con ese clima etéreo, el trazo de Christian Montenegro expande en tres colores la potencia visual de las páginas. Su dibujo traduce en formas lo que en Ronsino aparece como atmósfera: cada ilustración es tan singular e irrepetible como la nube que la inspira.

La alianza entre ambos autores no es casual. Ronsino viene de explorar la memoria del territorio en novelas como “Glaxo” o “Lumbre”, donde la llanura bonaerense y sus fantasmas son casi personajes. En “Vida y obra de algunas nubes” esa mirada se desplaza hacia arriba, pero mantiene la misma tensión poética.

“Vida y obra de algunas nubes” saldrá por Editorial Limonero.

Nacido en 1975 en Chivilcoy, Ronsino es una de las voces más singulares de la literatura argentina contemporánea. Escritor y docente en la Universidad de Buenos Aires, publicó las novelas “La descomposición”, “Cameron” y “Una música”, entre otras; el volumen de relatos “Caballo de verano” y los ensayos “Notas de campo” y “Antes de leer”. Su obra fue traducida a ocho idiomas y distinguida con el Premio Anna Seghers, el Konex de Letras y el Premio de Crítica.



Montenegro, por su parte, formado con Alberto Breccia y egresado de la UBA, desarrolló una trayectoria que cruza la historieta, el diseño y la ilustración. Sus trabajos fueron exhibidos en Buenos Aires, Berlín, Barcelona y Nueva Delhi, y recibió reconocimientos de The White Ravens, ALIJA y el festival Illustrative de Berlín.

El libro se inscribe en el catálogo de Limonero, una editorial independiente fundada en 2014 por Lulu Kirschenbaum y Manuel Rud, que desde su inicio apuesta por un libro ilustrado de alta calidad estética, capaz de interpelar a lectoras y lectores de todas las edades. En 2019 fue elegida como la mejor editorial infantil de América Latina en la Feria de Bologna, y muchos de sus títulos fueron premiados en el circuito internacional.