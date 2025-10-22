La reconstrucción de la pista principal del Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas” tiene un 30% de avance, según confirmó el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini. Con una inversión íntegramente provincial, el proyecto busca modernizar la infraestructura aeroportuaria y convertir a Rosario en un hub logístico de relevancia nacional, capaz de recibir aeronaves de gran porte y mejorar la conectividad aérea de la región.

Las obras comenzaron el 20 de septiembre y tienen como fecha prevista de finalización el 29 de diciembre, en el marco de un plan de trabajo intensivo que contempla jornadas extendidas y equipos técnicos operando en distintos sectores de la pista.

“Venimos bien. El avance ya alcanza el 30% y eso habla del compromiso técnico y político detrás de esta obra”, destacó Puccini. “Estamos recuperando una infraestructura clave para centrar a Rosario como eje de un hub logístico, con estándares internacionales y capacidad para recibir aeronaves de gran porte”.

En estas primeras semanas, se colocaron más de 14.000 toneladas de asfalto modificado, se retiraron 180 balizas y luces de umbral, y se completaron tareas de demolición en sectores deteriorados. También se avanzó con la estabilización granular, la colocación de hormigón en la cabecera 02 y la calle de rodaje Bravo, mientras se mantiene en funcionamiento la planta mezcladora de hormigón instalada en el obrador.