El pianista y compositor Erik Deutsch actuará este viernes en Buenos Aires. Junto a Quintino Cinalli y Cesar Franov, en formato de trío, el prestigioso músico estadounidense se presentará a partir de las 23.30 en Virasoro Club de Jazz (Guatemala 4328). Allí presentará material de su último disco La nuit blanche y adelantará material de su próximo álbum, This Was Then, además de interpretar standards.

Deutsch también es arreglador, director de banda y educador. Lidera su grupo y fue miembro fundador de Fat Mama. También es conocido por su trabajo con la banda estadounidense The Black Crowes (en donde también participa el músico argentino Nicolás Bereciartúa, hijo del legendario Vitico).

A lo largo de su carrera tambien ha colaborado en grabaciones y presentaciones con bandas y artistas como Aerosmith, Norah Jones, Charlie Hunter y John Scofield, entre otros.